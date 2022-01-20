El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'den Başkan Erdoğan'a övgü: "Türkiye çık hızlı büyüyor, iyi bir lideriniz var"





"EL SALVADOR'DA TÜRK KÜLTÜRÜNÜ HERKES TANIYOR"

Bukele, Türk sinema ve televizyonunun eserlerini ve Türk kültürünü ülkelerinde gördüklerini aktararak, "El Salvador'da herkes Türk kültürünü, Türk tarihini, Osmanlı İmparatorluğu'nu tanıyor. Bunun sebebi de Türkiye'nin çok hızlı büyümesi. Türkiye'nin büyük bir sistem olması. Bu da Sayın Erdoğan sayesinde gerçekleşti. Sizin güçlü ruhlu insanlarınız var ama bir lidere de ihtiyacınız var. Bu lideriniz de var. İyi bir lideriniz var. Bu yüzden de burada olmaktan çok mutluyuz, çok onurluyuz. Bu şekilde ağırlandığımız için de çok memnunuz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin kendileri için çok önemli bir ülke olduğunun ve Türkiye'de büyük bir potansiyel gördüklerinin altını çizen Bukele, şunları kaydetti:

"Türkiye çok büyüyor. Bunu görüyoruz. Şu anda güçlü. İleride daha da büyük bir güç olacak ve dünya için çok önemli olacak. Biz de onların yanında olmak istiyoruz. Çünkü biz bu büyümenin bir parçası olmak istiyoruz. Türkiye'nin büyümesinin bir parçası olmak istiyoruz ve ona eşlik etmek istiyoruz. Bu yüzden bu ziyaret bizim için de çok önemli. Biz hep tek kutuplu çalıştık. Hep ABD'ye baktık. Hepiniz biliyorsunuz, bizim ticari ortağımız ABD. Tabii ki bizim için çok önemli. El Salvador için başka yerlere, yönlere bakmak da önemli. Baktığımız yönlerden biri de Türkiye. Bu yüzden buradayız."



