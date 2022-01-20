İstanbul'un Kartal ilçesinde çalıştığı sağlık merkezinde silahlı saldırıya uğrayan hemşire 33 yaşındaki hemşire Ömür Erez hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ömür Erez, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemşire Erez, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Peki, Rahmi Uygun tutuklandı mı? Kartal sağlık ocağı hemşire Ömür Erez katili Rahmi Uygun kimdir, suç kaydı var mı? İşte detaylar...
Olay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İstanbul Valiliği, "Şüpheliye ait arşiv araştırmasında 'Kasten Yaralama, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Evrakta Sahtecilik' suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir" açıklamasını yaptı. Görgü tanığı ise "Kız bana 'Konya'dan belalım geldi, gel' dedi. 5 el ateş etti" diye konuştu.
Silahı ile içeriye giren Rahmi Uygun (39), Ömür Erez ile tartıştıktan başına ateş ateş etti. Ömür Erez ağır yaralanırken 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi Uygun kaçarak uzaklaştı. Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erez hayatını kaybetti.