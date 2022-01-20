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    • 20.01.2022 16:38
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    Rahmi Uygun tutuklandı mı? Kartal sağlık ocağı hemşire Ömür Erez katili Rahmi Uygun kimdir, suç kaydı var mı?

    33 yaşındaki hemşire Ömür Erez Kartal'da aile sağlığı merkezinde 39 Rahmi Uygun'un silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Peki, Rahmi Uygun tutuklandı mı? Kartal sağlık ocağı hemşire Ömür Erez katili Rahmi Uygun kimdir, suç kaydı var mı? İşte haberin detayı...

    Rahmi Uygun tutuklandı mı?

    İstanbul'un Kartal ilçesinde çalıştığı sağlık merkezinde silahlı saldırıya uğrayan hemşire 33 yaşındaki hemşire Ömür Erez hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ömür Erez, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemşire Erez, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Peki, Rahmi Uygun tutuklandı mı? Kartal sağlık ocağı hemşire Ömür Erez katili Rahmi Uygun kimdir, suç kaydı var mı? İşte detaylar...

    Olay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İstanbul Valiliği, "Şüpheliye ait arşiv araştırmasında 'Kasten Yaralama, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Evrakta Sahtecilik' suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir" açıklamasını yaptı. Görgü tanığı ise "Kız bana 'Konya'dan belalım geldi, gel' dedi. 5 el ateş etti" diye konuştu.

    Silahı ile içeriye giren Rahmi Uygun (39), Ömür Erez ile tartıştıktan başına ateş ateş etti. Ömür Erez ağır yaralanırken 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi Uygun kaçarak uzaklaştı. Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erez hayatını kaybetti.

        İSTANBUL VALİLİĞİ SUÇ KAYITLARINI AÇIKLADI

        Olay yerine gelen polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi. İstanbul Valliği'nden yapılan açıklamada, "Şüpheliye ait arşiv araştırmasında 'Kasten Yaralama, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Evrakta Sahtecilik' suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir" denildi

        Polisin kaçan saldırganı Bağcılar'da yakalandı.

        "DIŞARIDA 20-25 DAKİKA KONUŞTULAR"

        Görgü tanığı Savaş Kuru, "Dışarıda 20-25 dakika konuştular. Ondan sonra içeriye girdiler. Adam kadının kafasına sıkmış. Sağlık ocağında karşı komşumdu" diye konuştu.

        Olayı gören Mevlüt Koç de, "Kız bana 'Konya'dan belalım geldi, gel' dedi. Ben de hemen içeri girdim. Polisi ara gelsin alsın dedim. Olay büyümesin derken içeri girdi, ateş etmeye başladı. Kız komşum. Bu belalısı, durmadan tehdit ediyordu kızı. 5 el ateş etti. Durmadan telefonla rahatsız ediyordu. Derdi kızla birlikte olmak, evlenmek. Ama kız istemiyordu bunu. Olayın tam karşısındaydım. Konuşuyordu kızla. Sonra kaçtı" diye konuştu.
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