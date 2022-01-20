İstanbul ilkokul, ortaokul, lise sabahçılar öğlenciler saat kaçta karne alacak? İstanbul yarıyıl tatili 15 tatil ne zaman başlayacak?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya okulların yarıyıl tatiliyle ilgili önemli bir son dakika açıklaması yaptı. Vali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle normal eğitim yapan okullarda ve ikili eğitim yapan okullarda yarıyıl tatilinin başlayacağı saati açıkladı. Peki, İstanbul ilkokul, ortaokul, lise sabahçılar öğrenciler saat kaçta karne alacak? İstanbul yarıyıl tatili 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte haberin detayı...