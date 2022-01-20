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    • 20.01.2022 22:53
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    İstanbul ilkokul, ortaokul, lise sabahçılar öğlenciler saat kaçta karne alacak? İstanbul yarıyıl tatili 15 tatil ne zaman başlayacak?

    stanbul Valisi Ali Yerlikaya 21 Ocak Cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarıyıl tatiline dair önemli bir açıklamada bulundu. Peki, İstanbul ilkokul, ortaokul, lise sabahçılar öğlenciler saat kaçta karne alacak? İstanbul yarıyıl tatili 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte haberin detayı...

    İstanbul Valiliğinden yarıyıl tatil açıklaması!

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya okulların yarıyıl tatiliyle ilgili önemli bir son dakika açıklaması yaptı. Vali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle normal eğitim yapan okullarda ve ikili eğitim yapan okullarda yarıyıl tatilinin başlayacağı saati açıkladı. Peki, İstanbul ilkokul, ortaokul, lise sabahçılar öğrenciler saat kaçta karne alacak? İstanbul yarıyıl tatili 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte haberin detayı...

    İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle normal eğitim yapan okullarda öğrencilerin saat 10.00'da, ikili eğitim yapan okullarda ise sabahçıların saat 10.00'da öğlencilerin ise 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacağını duyurdu.

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    Haberler Güncel İstanbul ilkokul, ortaokul, lise sabahçılar öğlenciler saat kaçta karne alacak? İstanbul yarıyıl tatili 15 tatil ne zaman başlayacak?
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