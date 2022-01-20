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    • 20.01.2022 16:42
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    Dijital karne görüntüleme nereden yapılır? MEB 1. dönem dijital karne notları görüntüleme! Karneler ne zaman alınacak?

    Dijital karne görüntüleme nereden yapılır? Tüm şehirlerdeki ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri heyecanlı geri sayıma başladı ve karneleri almak istiyor. 21 Ocak itibariyle sömestr tatili başlıyor ve 15 gün sürdükten sonra ikinci dönem başlayacak. Yüzyüze karnelerini alacak olan öğrencilerin yanı sıra internet üzerinden notlarını görmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki 1. dönem dijital karne notları görüntüleme nasıl yapılır? E-okul dijital karne notu öğrenme ekranına nasıl ulaşılır? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Dijital karne görüntüleme nereden yapılır?

    Dijital karne görüntüleme nereden yapılır? MEB 1. dönem dijital karne notları görüntüleme nasıl yapılır? Karneler ne zaman alınacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci 1.dönem boyunca gösterdikleri ders performansı sonucunda puanlarını alacak ve karneler için heyecan dorukta. Peki karnelerini online olarak görüntülemek isteyenler dijital karneye nasıl ulaşabilir?

    KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?

    Uzaktan eğitim bugün ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin elektronik karnelerinin erişime açılmasıyla son bulacak.

    E-OKUL DİJİTAL KARNE GÖRÜTÜLEME NASIL YAPILIR?

    Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul VBS sistemine giriş yaparak sistemdeki notları görüntüleyebilecek.

    Giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklanır. Pop-Up iznini verdikten sonra açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

    E OKUL GİRİŞ VE DİJİTAL KARNE GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        KARNE ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

        Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

        Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

        Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.

        Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur
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        Haberler Güncel Dijital karne görüntüleme nereden yapılır? MEB 1. dönem dijital karne notları görüntüleme! Karneler ne zaman alınacak?
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