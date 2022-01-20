Dijital karne görüntüleme nereden yapılır? MEB 1. dönem dijital karne notları görüntüleme! Karneler ne zaman alınacak?

Dijital karne görüntüleme nereden yapılır? MEB 1. dönem dijital karne notları görüntüleme nasıl yapılır? Karneler ne zaman alınacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci 1.dönem boyunca gösterdikleri ders performansı sonucunda puanlarını alacak ve karneler için heyecan dorukta. Peki karnelerini online olarak görüntülemek isteyenler dijital karneye nasıl ulaşabilir?
KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?
Uzaktan eğitim bugün ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin elektronik karnelerinin erişime açılmasıyla son bulacak.
E-OKUL DİJİTAL KARNE GÖRÜTÜLEME NASIL YAPILIR?
Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul VBS sistemine giriş yaparak sistemdeki notları görüntüleyebilecek.
Giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklanır. Pop-Up iznini verdikten sonra açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.
E OKUL GİRİŞ VE DİJİTAL KARNE GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ