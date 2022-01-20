Karneler nasıl verilecek, elden mi yoksa online mı alınacak? E-okul karne notu öğrenme ekranı 2022! E-okul VBS girişi...

E-okul karne notu öğrenme öğrenme ekranı 2022 sabah saatlerinden itibaren milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılı takvimine göre yarı yıl tatili 21 Ocak'ta başlayacak ve 4 Şubat itibariyle 2. dönem ders başlangıcı yapılacak. İlk dönem boyunca aldığı notları, ortalamasını ve teşekkür, takdir alıp alamayacaklarını merak edenler e-okul üzerinden karne notunu öğrenmek istiyor. Peki Karne notları nasıl verilecek, elden mi yoksa online mı alınacak?
E-OKUL İLE KARNE NOTU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
-Öncelikle eokulyd.meb.gov.tr adresine giriş yapın.
-İstenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girin.
-Giriş işlemleri tamamlandıktan sonra, karşınıza çıkan ekrandaki solda yer alan panelden öğrencinin sınav not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık bilgileri gibi birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.
Yönetmeliğe göre;
Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.