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    • 21.01.2022 10:19
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    Karneler nasıl verilecek, elden mi yoksa online mı alınacak? E-okul karne notu öğrenme ekranı 2022! E-okul VBS girişi...

    E-okul karne notu öğrenme ekranı 2022! Karneler nasıl verilecek, elden mi yoksa online mı alınacak? E-okul VBS girişi nasıl yapılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Karneler yarın elden verilecek ve isteyenler E-okul üzerinden de karne notlarını görüntüleyebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi üzerinden ders notlarına ilişkin tüm bilgilere kolayca ulaşılabilecek. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Karneler nasıl verilecek, elden mi yoksa online mı alınacak?

    E-okul karne notu öğrenme öğrenme ekranı 2022 sabah saatlerinden itibaren milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılı takvimine göre yarı yıl tatili 21 Ocak'ta başlayacak ve 4 Şubat itibariyle 2. dönem ders başlangıcı yapılacak. İlk dönem boyunca aldığı notları, ortalamasını ve teşekkür, takdir alıp alamayacaklarını merak edenler e-okul üzerinden karne notunu öğrenmek istiyor. Peki Karne notları nasıl verilecek, elden mi yoksa online mı alınacak?

    E-OKUL İLE KARNE NOTU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    -Öncelikle eokulyd.meb.gov.tr adresine giriş yapın.

    -İstenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girin.

    -Giriş işlemleri tamamlandıktan sonra, karşınıza çıkan ekrandaki solda yer alan panelden öğrencinin sınav not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık bilgileri gibi birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.

    E-OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

    TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

    Yönetmeliğe göre;

    Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

        70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

        85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

        Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

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        Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.

        Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.

        KARNE ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

        Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

        Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

        Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.

        Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur
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