Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.01.2022 17:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.01.2022 17:45
    ABONE OL

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin "PYD/PKK'ya temsilcilik açma iznine" tepki!

    Yunanistan'ın ve Avrupa'nın gazıyla Türkiye ve KKTC karşıtı adımlar atan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi skandal bir karara daha imza atarak terör örgütü PKK’ya temsilcilik açma izni verdi. Rum yönetiminin bu adımını AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert tepki gösterdi. Ömer Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC her türlü terör faaliyetine gereken dersi verecek kararlılıktadır. Kıbrıs Türkü cinayet şebekeleriyle mücadele konusunda tarihe geçmiş deneyime sahiptir." ifadelerini kullandı.

    Rum yönetimine tepki: Gereken dersi veririz

    Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan PYD'ye Rum kesiminde temsilcilik açma izni verdi.

    Rum yönetiminin skandala AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi.

    Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Rum yönetimi bu tutumuyla hukuksuzluklarına bir yenisini eklemiştir. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC her türlü terör faaliyetine gereken dersi verecek kararlılıktadır." dedi.

    Çelik'in açıklaması şu şekilde:

    "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, PKK/PYD terör örgütüne temsilcilik açtırarak terör yandaşı bir tutum almıştır. Rum yönetimi bu tutumuyla hukuksuzluklarına bir yenisini eklemiştir.

    TÜRKİYE VE KKTC GEREKEN DERSİ VERECEK
    Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC her türlü terör faaliyetine gereken dersi verecek kararlılıktadır. Kıbrıs Türkü cinayet şebekeleriyle mücadele konusunda tarihe geçmiş deneyime sahiptir.

    RUM YÖNETİMİ ADINI TERÖR ÖRGÜTÜ İLE YAN YANA YAZDIRDI
    Cinayet şebekesine ofis açtırmak ve faaliyet serbestisi vermek Rum yönetiminin hanesine yazılmıştır. Rum yönetimi adını cinayet şebekesi bir terör örgütüyle yan yana yazdırmıştır."
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bukele Ankara’da!
    Haberler Güncel AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin "PYD/PKK'ya temsilcilik açma iznine" tepki!
        SON DAKİKA