AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin "PYD/PKK'ya temsilcilik açma iznine" tepki!

Çelik'in açıklaması şu şekilde:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, PKK/PYD terör örgütüne temsilcilik açtırarak terör yandaşı bir tutum almıştır. Rum yönetimi bu tutumuyla hukuksuzluklarına bir yenisini eklemiştir.

TÜRKİYE VE KKTC GEREKEN DERSİ VERECEK

Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC her türlü terör faaliyetine gereken dersi verecek kararlılıktadır. Kıbrıs Türkü cinayet şebekeleriyle mücadele konusunda tarihe geçmiş deneyime sahiptir.

RUM YÖNETİMİ ADINI TERÖR ÖRGÜTÜ İLE YAN YANA YAZDIRDI

Cinayet şebekesine ofis açtırmak ve faaliyet serbestisi vermek Rum yönetiminin hanesine yazılmıştır. Rum yönetimi adını cinayet şebekesi bir terör örgütüyle yan yana yazdırmıştır."