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    21 Ocak 2022 yarın okullar tatil mi? Cuma günü kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? Valilik ve MEB açıklaması...

    Bu hafta Türkiye'nin neredeyse tüm bölgelerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Bu bağlamda okulların yarın tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı iller için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Milyonlarca öğrenci konu hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Peki, 21 Ocak 2022 okullar tatil mi? Cuma günü kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? Valilik ve MEB açıklaması var mı? İşte son gelişmeler...

    21 Ocak 2022 yarın okullar tatil mi?

    20 Ocak Perşembe günü yoğun kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edilmişti. Kar yağışı bugün yine ülke genelinde etkisini gösteriyor ve Meteroloji'den uyarılar peşi sıra gelmeye devam ediyor. Peki, 21 Ocak 2022 okullar tatil mi? Cuma günü kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? Valilik ve MEB açıklaması var mı? İşte merak edilenler...

    21 OCAK 2022 YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair bazı illerden açıklama geldi. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    İşte okulların tatil olacağı iller...

    ŞANLIURFA'DA KAR NEDENİYLE EĞİTİME YARIN ARA VERİLDİ

    Şanlıurfa'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı sonrası oluşacak sis, don ve buzlanmaya bağlı gelişecek olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda, eğitim öğretimin yarın tatil edildiği belirtildi.

    Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        MALATYA'DA OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE YARIN OKULLAR TATİL EDİLDİ

        Malatya'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının sürmesine bağlı olarak kara yolları ve mahalle yollarında tipi ve buzlanma nedeniyle sorunlar yaşanması, öğrencilerin ve eğitim personelinin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla yarın eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarındaki eğitim faaliyetlerinin yarın tatil edilmesine karar verilmiştir.

        Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından, hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri yarın idari izinli sayılacaklardır."

        BİNGÖL'DE KAR NEDENİYLE OKULLAR YARIN TATİL EDİLDİ

        Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde iki günüdür yoğun kar yağışı yaşandığı anımsatıldı.

        Ulaşımda yaşanacak olumsuzluklara karşı merkez ve tüm ilçelerde resmi, özel örgün yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş, gündüz bakımevlerinde eğitime 21 Ocak Cuma ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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        Haberler Güncel 21 Ocak 2022 yarın okullar tatil mi? Cuma günü kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? Valilik ve MEB açıklaması...
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