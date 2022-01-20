21 Ocak 2022 yarın okullar tatil mi? Cuma günü kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? Valilik ve MEB açıklaması...

20 Ocak Perşembe günü yoğun kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edilmişti. Kar yağışı bugün yine ülke genelinde etkisini gösteriyor ve Meteroloji'den uyarılar peşi sıra gelmeye devam ediyor. Peki, 21 Ocak 2022 okullar tatil mi? Cuma günü kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? Valilik ve MEB açıklaması var mı? İşte merak edilenler...
21 OCAK 2022 YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair bazı illerden açıklama geldi. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
İşte okulların tatil olacağı iller...
ŞANLIURFA'DA KAR NEDENİYLE EĞİTİME YARIN ARA VERİLDİ
Şanlıurfa'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı sonrası oluşacak sis, don ve buzlanmaya bağlı gelişecek olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda, eğitim öğretimin yarın tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.