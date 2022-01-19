İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! Pakistanlılar Pakistanlıları rehin aldı: TikTok'ta paylaştılar

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Polis ekipleri, nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüphelilerin oturduğu adrese operasyon yaptı. Pakistan uyruklu 6 şüpheliden 2'si baskın yapılan adreste yakalandı. Dairede yapılan aramalarda şüphelilerin olayda kullandığı bir kurusıkı tabanca, bir adet bıçak ve gasp ettikleri 9 telefondan 1'ini ve sırt çantaları ile kıyafetleri ele geçirdi. Adliyeye çıkarılan şüpheliler Ö.S. ve F.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer gaspçılar ise aranıyor.