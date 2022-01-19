2021 rekor yılı oldu! Türk ürünleri kıtalar arası yolculuk yapacak

Türk savunma sanayisi, 5-10 Nisan döneminde ise Güney Amerika bölgesinin en büyük savunma ve güvenlik fuarı FIDAE 2022 için Şili'yi ziyaret edecek. Türk şirketleri Şili başta olmak üzere Arjantin, Brezilya, Kolombiya ve Peru gibi bölge ülkelerine yönelik iş birliği ve pazarlama fırsatlarını değerlendirmeye çalışacak.

6-8 Eylül'de yapılması planlanan Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na (ADEX) bu yıl da güçlü katılım sağlanacak. Türkiye'nin geçmiş yıllarda en büyük katılımcısı olduğu ADEX, Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin en önemli savunma sanayisi fuarları arasında yer alıyor.

Sektör yılın geri kalanında 21-25 Eylül'de Güney Afrika'daki Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı, 2-5 Kasım'da Endonezya'daki Uluslararası Endonezya Savunma Fuarı'na, 15-19 Kasım'da Pakistan'daki IDEAS 2022'ye katılım sağlayacak.