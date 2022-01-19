2021 rekor yılı oldu! Türk ürünleri kıtalar arası yolculuk yapacak

Uluslararası fuarlara katılımın ve sahip olunan yeteneklerin buralarda ortaya konulmasının, sergilenen çabaların bir parçası olduğunu belirten Demir, son yıllarda Kovid-19 salgını nedeniyle birçok fuarın ertelendiğini hatırlattı.
Demir, salgının etkilerinin hafiflemesiyle fuar takvimlerinin normale dönmeye başladığını ifade ederek, Türk şirketlerinin de Başkanlığın liderliğinde bir dizi fuara "milli katılım" sağlayacağını bildirdi. İsmail Demir, şöyle konuştu:
"Savunma ve havacılık sanayimiz geçen yılı 3 milyar 224 milyon dolarlık yeni ihracat rekoruyla kapattı. Bu yıl hedefimiz 4 milyar doların üzerine ulaşmak. Sektörle yaptığımız değerlendirmelerle bu hedefe ulaşma doğrultusunda stratejik önemde gördüğümüz coğrafyalara ulaşmak için belirlediğimiz fuarlara milli katılım sağlayacağız. Onlarca firmayla 8 farklı ülkeyi ziyaret edip, ürün ve kabiliyetlerimizi anlatacağız. Birçok firmamız sahip oldukları kabiliyetlerle faaliyet alanlarında dünyanın önde gelen şirketleri arasına adını yazdırmaya başlamış durumda. Bu yetenekleri ticari başarıya çevirmek ve ülkemize döviz kazandırmak için ihracata yönelik çabaları artırarak sürdüreceğiz."