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    • 19.01.2022 08:36
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    • 19.01.2022 08:36
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    Marmara'da deniz ulaşımına hava muhalefeti! BUDO seferleri iptal

    Son dakika haberine göre Marmara Bölgesi'nde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler kurumun internet sitesinden duyuruldu.

    Marmara’da deniz ulaşımına hava muhalefeti

    Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

    Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

    Öte yandan 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.

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