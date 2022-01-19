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    • 19.01.2022 08:31
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    • 19.01.2022 15:31
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    Son dakika: Son 54 yılın en şiddetlisi! Gaziantep'te karla mücadele sürüyor! TAG Otoyolu ulaşıma açıldı mı?

    Son dakika haberi... Gaziantep'te dün başlayan etkili kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken yaklaşık 2900 kişi bölgede mahsur kaldı. Mahsur kalınan isimler yapılan çalışma neticesinde bölgeden kurtarıldı. Gaziantep Valisi Davut Gül, A haber canlı yayınında ise vatandaşlara çağrı yaptı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, TAG Otoyolu'nun Nurdağı kısmında inceleme yaptı. Şahin, "İnşallah akşama doğru bu yolu tamamen açmış olacağız." dedi.

    Son 54 yılın en şiddetlisi! Gaziantep’te karla mücadele

    Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Gaziantep Valisi Davut Gül, "2900'e yakın kişi ile 1900'e yakın aracı kurtardık" açıklamasını yaptı.

    Vali Gül, A Haber canlı yayınında ise vatandaşlara çağrı yaptı. Mümkün olduğunca trafiğe çıkmamalarını, çıkanların da kış lastiklerine dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

    Vali Gül, yaptığı açıklamada dün geceden beri otoyolun kapalı olduğunu hatırlattı. Hasta ve tedaviye ihtiyacı olan vatandaşların kurtarılmasında ekiplerin öncelikli olarak görev yaptığını anlatan Gül, "Otoyol kapalı. Acil hasta olanları buna benzer tedavi ihtiyacı olanları, sağlık görevlileri merkezlere ulaştırıyor. Yani tedaviye ihtiyacı olup da sağlık merkezine ulaşamayan kimse yok" dedi.

    Gece boyunca otoyoldaki 7 bin kişiye kumanya dağıtıldığını dile getiren Gül, şöyle konuştu:
    "Kar kalınlığı 45-50 santimetre. Otoyoldaki temel neden tır kazaları. Ekiplerimiz kazaya karışan tırları tek tek çekmeye çalışıyor. Karayollarının yanı sıra tüm kamu kurumlarının yanı sıra da özel sektörden temin ettiğimiz iş makineleri çalışmalarını sürdürüyor. Yer yer tipi de var. Bu da çalışma şartlarını daha da zorlaştırıyor. Gündüz gözüyle biraz daha rahat hareket edilir diye düşünüyoruz. 2900'e yakın kişi ile 1900'e yakın aracı kurtardık."

        VALİ GÜL'DEN 2. AÇIKLAMA: ÇOĞU GİTTİ AZI KALDI
        Gaziantep Valisi Davut Gül, yollarda araçlarıyla mahsur kalan sürücülerin tek tek kurtarıldığını söyledi. Çalışmaların uzun sürmesinin, 50 santime ulaşan kar kalınlığı ve tipi ile araç trafiğinden kaynaklandığını belirten Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: Çalışmalar neden uzun sürdü? Yolda kalmış yüzlerce aracı Karayolları ekiplerimiz tek tek kurtarıyor. 45-50 cm kar kalınlığı ve yoğun tipi var. Araç trafiği çok fazla ve kaza durumunda binlerce araç birikiyor. Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çoğu gitti azı kaldı...

        GBB BAŞKANI FATMA ŞAHİN'DEN TAG OTOYOLU'NDA İNCELEME
        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı kısmının akşama doğru açılacağını söyledi.

        TAG Otoyolu'nun Nurdağı kısmında yapılan çalışmaları inceleyen Şahin, dün kentte başlayan kar sonrası sabaha kadar kent merkezinde ana arterlerin açılışı için bütün ekiplerle çalışmaların sürdürdüğünü ifade etti.

        161 iş makinesi, 600 personelle çalıştıklarını anlatan Şahin, "Hamdolsun sabah hemşehrilerimiz uyandığında şehirde sıkışma noktaları açılmıştı, ana arterler temizlenmişti. Şimdi en büyük sorun Nurdağı tarafı. Şu anda burada inceleme yapıyoruz. Önde iki tır devrildiği, makas attığı için yolda birikme var." dedi.

            "YALAN HABERLERE İTİBAR ETMESİNLER"
            Hem belediye ekiplerinin hem jandarmanın Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ekmekten çorbaya kadar acil ihtiyaçları karşıladığını ifade eden Şahin, şu bilgileri verdi: "Çok az kaldı, yaklaşık 1 kilometre var. Öndeki makas atan tır kalktığında seri bir şekilde yol açılacak. Hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Devlet işinin başında. Sosyal medya üzerinden yaratılmaya çalışılan yalan haberlere itibar etmesinler. Devletten gelen bilgiler üzerine hareket etsinler. İnşallah akşama doğru bu yolu tamamen açmış olacağız."



            HAMİLE KADINI AFAD HASTANEYE YETİŞTİRDİ
            Gaziantep-Nurdağı kara yolunda mahsur kalan hamile kadın, AFAD'ın amfibik aracıyla hastaneye ulaştırıldı.

            Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki hamile bir kadın, doğum sürecinin yaklaşması nedeniyle Gaziantep kent merkezine nakledilmek istendi.

            Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki ulaşım sorunu nedeniyle mahsur kalan kadın, AFAD'a ait amfibik araçla İslahiye ilçesine yönlendirildi.

            Tedavi altına alınan ve doğumu gerçekleştiren kadın ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

            Gaziantep Valiliğide yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Gaziantep-Nurdağı yolunda mahsur kalan hamile vatandaş vatandaşımız AFAD'a ait amfibik araçla kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı. Hastanede doğumu gerçekleştirilen anne ve bebeğin sağlığı yerinde." ifadelerini kullandı.

                MSB 2 HELİKOPTER GÖREVLENDİRDİ
                Milli Savunma Bakanlığı, kar yağışı nedeniyle kapanan Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalanlar için sıhhi tahliye sağlanması ve gıda yardımı ulaştırılması için 2 helikopter görevlendirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Gaziantep Valiliği ile koordineli olarak; kar nedeniyle kapanan Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalan vatandaşlarımız için sıhhi tahliye sağlanması ve bölgeye gıda yardımının ulaştırılması için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'mıza ait 2 adet helikopter görevlendirilmiştir. Ayrıca yolda mahsur kalan TIR'ları kurtarmak için 2 adet çekici araç da görevlendirilmiş ve bölgede destek çalışmalarına başlamıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ihtiyaç duyulması halinde tüm imkân ve kabiliyetleriyle göreve hazırdır" denildi.

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                Haberler Güncel Son dakika: Son 54 yılın en şiddetlisi! Gaziantep'te karla mücadele sürüyor! TAG Otoyolu ulaşıma açıldı mı?
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