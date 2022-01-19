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    • 19.01.2022 13:04
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    Benzin ve mazot donar mı? Mazot ve benzin donma dereceleri nedir? Benzin, motorin özellikleri nelerdir?

    Benzin ve mazot donar mı? Ülke genelinde sıcaklıklar düşerek kar yağışları etkili olmaya başladı. Özellikle kar yağışlarının etkili olduğu illerde ulaşım da olumsuz yönde etkilendi ve araçlar yollarda mahsur kalıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda binlerce araş mahsur kalınca Mazot ve benzin donma dereceleri nedir, benzin, motorin özellikleri nelerdir gibi soruların da önemi arttı. Vatandaşlar bu konuyla ilgili bilgileri araştırıyor ve tüm detaylar haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Benzin ve mazot donar mı?

    Benzin ve mazot donar mı? Mazot ve benzin donma dereceleri nedir? Benzin, motorin özellikleri nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yoğun kar yağışının görüldüğü illerde araçların aşırı soğuklardan dolayı yollarda mahsur kalması ve Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda da aynı durumun yaşanması nedeniyle vatandaşlar Mazot ve benzin donma dereceleri ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. İşte ayrıntılar...

    BENZİN VE MAZOT KAÇ DERECEDE DONAR?

    Benzinin donma eşiği çok düşüktür. Mazotun aksine, düşük sıcaklıklarda donduğu bilinir. Ülkemizde bu sıcaklık değeri henüz sağlanmamıştır. Benzin tam anlamıyla eksi 45 derecede donar.Mazot herhangi bir madde katılmadığı sürece -20 derecede donmaya başlamaktadır.

    BENZİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

    Petrolün damıtılması ile beraber elde edilen yakıtlardan bir tanesidir. Günümüz itibariyle dünyadaki önemli enerjilerden biridir. Özellikle otomobiller için vazgeçilmez enerjilerden bir tanesi olarak gösterilir. Petrol üreten ülkelerin, neredeyse tamamında petrol ve türevlerinin ucuz olduğu için benzin tüketimi yaygındır. Özellikle otomobiller için vazgeçilmez enerjilerden biridir. Petrol üreten ülkelerde, petrol ve türev ürünlerin ucuz olduğundan dolayı tüketimi yaygın olarak kullanılır. Enerji yönünden dışa bağımlı ülkelerde ise Dizel ve Otogazlar yani benzine oranla ucuz yakıtlar kullanılır.

    Benzinin kendine göre has özellikleri bulunur. Genel olarak özellikleri taşımayan benzin, araçlara zarar verir. Uçucu bir madde olan benzin, oksijenle birleşirse ve açık olursa havada durur. Bir müddetin ardından azalarak kaybolur. Sudan daha az hafif madde olduğu bilinir. 1 litre su 1 kilogram gelirken, 1 litre benzin yaklaşık 879 gram ağırlığındadır. Yani suya oranla litrede 121 gram daha azdır. Benzinin kaynama noktası 32 ile 210 derecedir. Mazota oranla daha yanıcı bir maddedir. Alev ile yakınlık kurarsa, alev alır. İçerisinde 120'den fazla hidrokarbon vardır. Özellikle kış aylarında donma derecesinin düşük olması ile soğuk bölgelerde diğer yakıtlara oranla daha çok tercih edilir. İçten yanmalı motorlarda daha geliştirilmiştir. Benzin, petrolden elde edilen bir yakıttır. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan enerji çeşididir. Oda sıcaklığında kolayca buharlaşabilir. Bu sebeple, kapalı ve güvenli bir kapta saklanması gerekir. Hava alan bir kapta benzin zamanla kendiliğinden uçabilir.

        Benzin, ham petrolün işlenmesiyle beraber yakıta dönüşür. Motorlu birçok sistemi çalıştırmak için kullanılan petrol ürünüdür. İlk dönemde oluşan kurşunlu benzin, dünya ve doğaya zarar verdiği için zaman içinde göz ardı edilemeyen boyutlara geçmiştir. Ayrıca kurşunlu benzin, bilim adamları tarafından kanıtlanmış bir zararı vardır. Kurşunsuz benzin üretilmeye çalışılmasıyla beraber hem performans hem de çevreye verdiği zararı aza indirgenmiştir.

        MAZOTUN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

        Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir. Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

        Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı.
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        Haberler Güncel Benzin ve mazot donar mı? Mazot ve benzin donma dereceleri nedir? Benzin, motorin özellikleri nelerdir?
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