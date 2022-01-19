Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’i Külliye’de ağırladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'a gerçekleştirdiği günü birlik ziyaretin ardından ekonomiden dış politikaya uzanan yelpazede çarpıcı değerlendirmelerde bulundu:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'a gerçekleştirdiği günü birlik ziyaretin ardından ekonomiden dış politikaya uzanan yelpazede çarpıcı değerlendirmelerde bulundu:
Sayın Putin ile bu konuları konuşmamız lazım. Bu bölgeler artık savaşı kabullenemez. Savaşı, siyaset tarihinden silip atmalıyız.
İSRAİL CUMHURBAŞKANI TÜRKİYE'YE GELEBİLİR
Başkan Erdoğan, İsrail doğalgazı'nın Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınabileceğini belirtti. İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirebileceğini ifade eden Erdoğan, "Sayın Herzog'un belki Türkiye'ye bir ziyareti olabilir. Başbakan Benet'in bu noktalarda olumlu bazı yaklaşımları var" dedi.
Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i Külliye'de ağırladı. Erdoğan, Bosna Hersek'teki krizin aşılması için uluslararası camianın birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar olmak üzere üç lideri bir araya getirelim ve bu işi başaralım. Bu karara vardık" dedi.