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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’i Külliye’de ağırladı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’i Külliye’de resmi törenle karşıladı.Başkan Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna planı ile ilgili "Putin'le bu konuları konuşmamız lazım. Bu bölgeler artık savaşı kabullenemez" dedi.

    Ukrayna sıradan bir ülke değil

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'a gerçekleştirdiği günü birlik ziyaretin ardından ekonomiden dış politikaya uzanan yelpazede çarpıcı değerlendirmelerde bulundu:



    Benim bir iddiam var; "faiz sebep, enflasyon neticedir." Nitekim neticesi kendini gösteriyor. Enflasyon düşüşe girmiştir, girecektir. Bu bir defa kesin. 20 Aralık bir dönüm noktası oldu.



    Yavaş yavaş, kademeli bir şekilde, aceleci olmadan kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek. 2022, bizim en parlak yılımız olacak inşallah. 2023'e de böyle gireceğiz. Bu enflasyonun da düşüşünü getirir.



        Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini gerçekçi yaklaşım olarak görmüyorum. Ukrayna, sıradan bir ülke değil. Ayrıca Rusya'nın bu adımı atabilmesi için tüm dünyadaki durumu ve kendi durumunu gözden geçirmesi lazım.



        Sayın Putin ile bu konuları konuşmamız lazım. Bu bölgeler artık savaşı kabullenemez. Savaşı, siyaset tarihinden silip atmalıyız.



        "Bir yerin topraklarını işgal edeyim, alayım" mantığıyla bu işler yürümez. Örneğin Rusya, Kırım'a çöktü. Kırım'ın işgaline karşı olduğumuzu Putin ile yaptığımız her görüşmede kendisine söyledim.



            DoğuAkdeniz gazı Avrupa'ya gidecekse bu ancak Türkiye üzerinden olur. Türkiye'siz olmaz. Berat Bey, Enerji Bakanı iken İsrailli muhatabı, teklifle gelmişti. Belki biz o zaman İsrail'le o işi bağlayabilirdik. Peki şimdi bağlama umudu yok mu? Şartlar oturup konuşulur.



            İSRAİL CUMHURBAŞKANI TÜRKİYE'YE GELEBİLİR
            Başkan Erdoğan, İsrail doğalgazı'nın Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınabileceğini belirtti. İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirebileceğini ifade eden Erdoğan, "Sayın Herzog'un belki Türkiye'ye bir ziyareti olabilir. Başbakan Benet'in bu noktalarda olumlu bazı yaklaşımları var" dedi.



            Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i Külliye'de ağırladı. Erdoğan, Bosna Hersek'teki krizin aşılması için uluslararası camianın birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar olmak üzere üç lideri bir araya getirelim ve bu işi başaralım. Bu karara vardık" dedi.

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            Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’i Külliye’de ağırladı
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