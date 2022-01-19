Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’i Külliye’de ağırladı





DoğuAkdeniz gazı Avrupa'ya gidecekse bu ancak Türkiye üzerinden olur. Türkiye'siz olmaz. Berat Bey, Enerji Bakanı iken İsrailli muhatabı, teklifle gelmişti. Belki biz o zaman İsrail'le o işi bağlayabilirdik. Peki şimdi bağlama umudu yok mu? Şartlar oturup konuşulur.