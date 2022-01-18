Yörsan satıldı mı, iflas mı etti? Yörsan kime kaç paraya satıldı? Yörsan'ın yeni sahibi kim? Matlı Holding...

YÖRSAN HAKKINDA

Şirket, 1979 yılında Susurluk'ta bir mandıranın alımıyla beraber 1984'te inşa edilen fabrikasının faaliyete başlamasıyla Yörsan A.Ş adını aldı. 1985 yılında şirket, pastörize süt üretimine ve kültür peynirciliğine başlandı. Yüzlerce kişiye istihdam sağladı. Binlerce üreticinin de sütlerini satın alarak Balıkesir yöresinde çiftçiye katkı sağlıyordu.

Ağırlıklı olarak süt, peynir, ayran, tereyağı, kaymak ve krema olmak üzere süt ürünlerini ABD, Japonya, KKTC ve Orta Doğu ülkeleri de dahil olmak üzere 20'den fazla ülkeye ihracat yapıyordu.

MATLI HOLDİNG KİMİN, NE ZAMAN KURULDU?

Türkiye'nin yemcisi Matlı, Türkiye'nin protein ihtiyacını karşılayan gıda grubu olma hedefine hızla yürüyor. Matlı, orta vadede beyaz et ve kırmızı et ile süt ve süt ürünleri üretimine de başlayarak Türkiye'nin protein ihtiyacını karşılayan bir gıda grubu olacak. Matlı Gıda Grubu hem hayvanları hem insanları besleyerek, Türkiye'de besin zincirinin en güçlü halkası haline gelecek. Matlı, Türkiye'nin protein ihtiyacını karşılama hedefiyle faaliyet gösteren bir gıda grubu.

Matlı Gıda Grubu'nun kurucusu Ömer Matlı, iş hayatına 1965 yılında Bursa'nın Karacabey ilçesinde soğan ticareti yaparak başladı. 1970'lerin başında hayvan ticaretine ve buna paralel olarak mandıracılığa geçen Ömer Matlı, bu işlerde elde ettiği başarıların getirdiği ticari itibarı ve birikmiş sermayesi ile birlikte çeltik işine girdi ve 1980 yılında kurduğu çeltik fabrikasıyla tüccarlıktan sanayiciliğe adım attı. Ömer Matlı, 1986 yılında hayvan yemi üretmeye karar verdi. Bu yatırım kararı, 1988 yılında ilk büyükbaş hayvan yemi üretiminin gerçekleşmesi ile somutlaştı. Karacabey'deki fabrikada saatte 10 ton süt ve besi sığırı yemi üretiliyordu. Hedef kitle ise başlangıçta Karacabey, Mustafakemalpaşa, Bandırma ve çevresindeki süt ve besi sığırı yetiştiricileriydi. Bu ilk fabrikaya 1992 yılında bölgenin ilk modern mısır kurutma tesisi eklendi. Matlı Gıda Grubu Nisan 2010'da ise yepyeni bir sektöre adım atarak yumurta üretimine başladı.