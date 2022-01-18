Yörsan satıldı mı, iflas mı etti? Yörsan kime kaç paraya satıldı? Yörsan'ın yeni sahibi kim? Matlı Holding...

1964 yılında kurulan Türkiye merkezli gıda şirketi YÖRSAN hakkında son dakika gelişme yaşandı. 2019 yılından bu yana iflas davası görülen Yörsan'ın 2022 yılında iflasına karar verildi. Ardından ise icradan satışa çıkarıldı. Yaşanan yeni gelişmeye göre açık artırmaya konulan firma Matlı Holding'e satıldı. Yörsan Balıkesir'in en büyük süt ve süt ürünleri fabrikalarındandı. İşte yoğun olarak araştırılan Yörsan satıldı mı, iflas mı etti? Yörsan kime kaç paraya satıldı? Yörsan'ın yeni sahibi kim? sorularının detayşı yanıtları...
YÖRSAN İFLAS MI ETTİ, SATILDI MI?
1964 yılında Yörükler Gıda Limited Şirketi adıyla kurulan Yörsan'ın yeni sahibi Matlı Holding oldu.
YÖRSAN KİME SATILDI, YENİ SAHİBİ KİM?
Matlı Holding hali hazırda Keskinoğlu'nun yüzde 20'sinin de sahibidir. İflas bayrağını çekmesinin ardından icradan satışa çıkarılan Yörsan'ı açık artırmada en yüksek mevlayı veren Matlı Holding aldı.
Yörsan, 2014 yılında Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir şirket tarafından satın alındıktn sonra, 2018 yılında B.A.E şirketi Türkiye'deki fonlarını ABD'li bir şirkete sattı. Şirket ardından yaşadığı ekonomik sorunlardan dolayı konkordato ilan etti. 2019 yılında da kayyum atandı. 10 Temmuz 2020 tarihinde Yörsan'ın iflas talebi Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesi'nde kabul edildi. Susurluk İcra İflas Dairesinin 2020/1 sayılı İflas Kararına istinaden satışa çıkarılmıştı.
YÖRSAN HAKKINDA
Şirket, 1979 yılında Susurluk'ta bir mandıranın alımıyla beraber 1984'te inşa edilen fabrikasının faaliyete başlamasıyla Yörsan A.Ş adını aldı. 1985 yılında şirket, pastörize süt üretimine ve kültür peynirciliğine başlandı. Yüzlerce kişiye istihdam sağladı. Binlerce üreticinin de sütlerini satın alarak Balıkesir yöresinde çiftçiye katkı sağlıyordu.
Ağırlıklı olarak süt, peynir, ayran, tereyağı, kaymak ve krema olmak üzere süt ürünlerini ABD, Japonya, KKTC ve Orta Doğu ülkeleri de dahil olmak üzere 20'den fazla ülkeye ihracat yapıyordu.
MATLI HOLDİNG KİMİN, NE ZAMAN KURULDU?
Türkiye'nin yemcisi Matlı, Türkiye'nin protein ihtiyacını karşılayan gıda grubu olma hedefine hızla yürüyor. Matlı, orta vadede beyaz et ve kırmızı et ile süt ve süt ürünleri üretimine de başlayarak Türkiye'nin protein ihtiyacını karşılayan bir gıda grubu olacak. Matlı Gıda Grubu hem hayvanları hem insanları besleyerek, Türkiye'de besin zincirinin en güçlü halkası haline gelecek. Matlı, Türkiye'nin protein ihtiyacını karşılama hedefiyle faaliyet gösteren bir gıda grubu.
Matlı Gıda Grubu'nun kurucusu Ömer Matlı, iş hayatına 1965 yılında Bursa'nın Karacabey ilçesinde soğan ticareti yaparak başladı. 1970'lerin başında hayvan ticaretine ve buna paralel olarak mandıracılığa geçen Ömer Matlı, bu işlerde elde ettiği başarıların getirdiği ticari itibarı ve birikmiş sermayesi ile birlikte çeltik işine girdi ve 1980 yılında kurduğu çeltik fabrikasıyla tüccarlıktan sanayiciliğe adım attı. Ömer Matlı, 1986 yılında hayvan yemi üretmeye karar verdi. Bu yatırım kararı, 1988 yılında ilk büyükbaş hayvan yemi üretiminin gerçekleşmesi ile somutlaştı. Karacabey'deki fabrikada saatte 10 ton süt ve besi sığırı yemi üretiliyordu. Hedef kitle ise başlangıçta Karacabey, Mustafakemalpaşa, Bandırma ve çevresindeki süt ve besi sığırı yetiştiricileriydi. Bu ilk fabrikaya 1992 yılında bölgenin ilk modern mısır kurutma tesisi eklendi. Matlı Gıda Grubu Nisan 2010'da ise yepyeni bir sektöre adım atarak yumurta üretimine başladı.