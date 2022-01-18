SGK tebligat başvurusu nasıl yapılır? 2022 SGK elektronik tebligat başvurusu ne zaman sona erecek? Kimler için zorunlu?

SGK'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yönetmeliğe göre bu süre 31 Aralık 2021 tarihinde sona ermektedir. Tebligatla ilgili genelgenin 10 Aralık 2021'de yayımlanması ve e-tebligat sisteminin aynı tarihte açılması nedeniyle sistem üzerinde aşırı yoğunluk meydana getirmiştir. Bu nedenle 31 Aralık 2021 tarihinde sonra erecek olan başvuru süresi 31 Ocak 2022 tarihine kadar uzatılmıştır."

SGK E-TEBLİGAT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik ile SGK e-tebligat sistemi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak tebligat işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak sistemdir.



-4/1-a kapsamında sigortalı çalıştıran ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nda tescilli işyeri olanlar sisteme zorunlu olarak dahil olacaklar.

-İşverenler dışında kendilerine tebliğ yapılması gereken gerçek ve tüzel kişiler ise sisteme isteğe bağlı olarak dahil olabileceklerdir.