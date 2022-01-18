Yarıyıl tatili uzayacak mı? Milyonlarca öğrencinin merak ettiği soruya Bakan Özer yanıt verdi

"15 BİN ÖĞRETMEN ATMASININ YÜZDE 50'SİNİ YANİ 7 BİN 500 ÖĞRETMENİ İNŞALLAH İSTANBUL'A VERECEĞİZ"

Bakan Özer, "İstanbul'daki eğitim yatırımlarını 2022 yılında tamamlamak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Şu ana kadar İstanbul'umuza 5 milyarın üzerinde eğitim yatırımını 2022 yılında verdik. Sadece okul yapma değil, aynı zamanda okulların içerisinin donanımının yapılması için ciddi bir şekilde destek veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu gibi 31 Ocak'taki 15 bin öğretmen atamasının yüzde 50'sini yani 7 bin 500 öğretmeni de inşallah İstanbul'a vereceğiz. Sadece İstanbul'da okullar yapmak değil, aynı zamanda öğretmen, insan kaynağı atamak, alt yapının güçlendirilmesi noktasında ciddi yatırımlarla desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.