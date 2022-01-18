Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasında! Yeni tedbirler gelecek mi?

Son dakika haberleri... Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
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24 SAATTE TÜRKİYE'DE SON DURUM
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 403 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 64 bin 935 kişinin testi pozitif çıktı, 162 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 72 bin 106 oldu.