Konya KOMEK ASEM kayıt 2022 başvurusu nereden yapılıyor? KOMEK kayıt ve başvuru nasıl yapılır?

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile ilgili başvuru bilgileri sık araştırılanlar arasında yer aldı. KOMEK ve ASEM'de yeni kayıt dönemleri için start verildi. Bu kapsamda başvuru yapmak isteyenler özellikle konu hakkında bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, KOMEK kayıt ve başvuru nasıl yapılır? Konya KOMEK ASEM kayıt 2022 başvurusu nereden yapılıyor? İşte başvuruya dair bilinmesi gerekenler...
KOMEK KAYIT VE BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarımız ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezlerimizde yeni dönem kayıtları başladı. 18 Ocak -1 Şubat tarihleri arasında http://konya.bel.tr ve http://komek.org.tr adreslerinden başvuru yapılacak." denildi.
KOMEK her kayıt döneminde birbirinden farklı branşlar ve etkinlikler ile eğitimlerine doludizgin devam ediyor. Yeni dönemde, Model Uçak (ATA) Yapımı, Elde Maraş İşi, Rusça, Seramik, Çini İşlemeciliği, Java ile Programlama, Kısa Film Yapımı, Kaligrafi, Minyatür Sanatı, Bisiklet Kullanma Eğitimi, Ses Eğitimi, İlmihal gibi alanlar olmak üzere 366 branşta eğitim verilecek. Ayrıca yüz yüze eğitimlerde ilk kez açılacak branşlar arasında; Ahşap Tasarım ve Modelleme, Vantrolog, Türk Halk Oyunları, Kangoo Jumps, Alçı Rölyef (Sculpture Painting) Eğitimi, Görme Engellilere Yönelik Braille Satranç, Reformer Pilates, Spinning, Depreme Hazırlık ve Okuma gibi eğitimler bulunuyor.
UZAKTAN EĞİTİMLER
KOMEK pandemi döneminde Konya'dan ve Konya dışından kursiyerlerin katılımıyla uzaktan eğitimlerine devam ediyor. Yoğun ilginin olduğu uzaktan eğitimlerde; Fusion 360, Linux Eğitimi (Ubuntu), Python İle Programlama, Wordpress Eğitimi, Dijital Okuryazarlık, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Bilgisayar Destekli Nakış Desen Tasarımı, SEO (Arama Motoru Optimizasyonu), Korece Temel, Yağlı Boya Resim, Karakalem - Sulu Boya Resim, Illustrator Eğitimi, Cimatron ile Modelleme, Kağıt Rölyef, Revit İle Modelleme, Güzel Konuşma Atölyesi gibi 85 farklı branşta eğitim verilecek.
Mesleki eğitimler ile birlikte kursiyerlere sağlıklı bir yaşam da sunan KOMEK, spor salonlarında; step-aerobik-zumba derslerinin yanında diyetisyen hizmetleri ile sağlık konusunda destek veriyor. Ayrıca havuz, sauna ve buhar odaları da kayıt yaptıran kursiyerlerin istifadesine sunuluyor.