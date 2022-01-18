Diyarbakır, Afyon, Sivas, Niğde'de yarın okullar tatil mi? 19 Ocak 2022 Sivas, Niğde, Afyon Valiliği açıklaması var mı?

Birçok ilimizde kar yağışı sürüyor. Kar yağışları ve soğuk hava dalgası etkisini ülkemizin büyük bir bölümünde göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son açıklamada, illere göre hava durumu raporunu duyurdu. Öte yandan ülkemizin bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken milyonlarca öğrenci ve öğretmen yaşadığı illerde ertesi gün kar tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Afyon, Sivas, Niğde'de yarın okullar tatil mi? 19 Ocak 2022 Afyon, Sivas, Niğde Valiliği açıklaması var mı? İşte merak edilenler...
SİVAS
Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, kar yağışının aralıklarla gün boyu devam edeceğinden eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.
Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Meteoroloji yine yüzünüzü güldürüyor. Sivas'ımızın nimeti olan karla birlikte size tatil de geldi. Gece oluşabilecek buzlanma da ulaşım güvenliğinizi olumsuz etkileyeceğinden Sivas genelinde eğitime yarın 1 gün ara veriyoruz." ifadelerini kullandı.
NİĞDE
Niğde'de yarın okullar, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 19 Ocak Çarşamba il genelindeki, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamuda görev yapan hamile ve engelli çalışanların ise idari izinli sayılacağı kaydedildi.
AKSARAY
Aksaray'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.
KARAMAN
Karaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezinde yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il merkezinde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.