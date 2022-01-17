Vebitcoin mağduruna ikinci şok! Vebitcoin CEO'su tarafından açılan davayla neye uğradığını şaşırdı





'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

Mağdur avukatlarından Zelal Erdemci, müvekkilinin paraya ve şirket yetkililerine ulaşamayınca Muğla'ya gittiğini ve şirketin CEO'su tarafından hakarete uğradıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Malumunuz olduğu üzere ülkenin en büyük vurgunuyla karşı karşıyayız. Bu vurgunda tabi ki ülkenin çeşitli illerinde mağduriyetler meydana geldiği gibi, Diyarbakır'da da 200'ün üzerinde kişinin mağduriyetine sebebiyet veren bir vurgun bu. Bu 200 kişinin arasında müvekkillerimiz de bulunuyor. 12 Mart itibarıyla müvekkillerimizin paraya erişimleri engellendi, paraya erişimi sağlamak ve şirket yetkilileriyle görüşmek için temas kurmaya çalıştık ancak bu temaslarımız sonuçsuz kaldı. Temas sağlayamayınca 29 Mart'ta şirket yetkilileriyle görüşmek üzere Muğla'ya gittik ancak orada şirket yetkilileri tarafından hakarete maruz kaldık ve kovulduk. O tarih itibarıyla hukuki süreç haricinde başkaca yol olmadığını fark ettiğimiz anda suç duyurusunda bulunduk."