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    17 Ocak Pazartesi okullar tatil mi? Bugün kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Valilik MEB son dakika Tokat, Gümüşhane, Kırşehir...

    17 Ocak 2022 Pazartesi okullarda kar tatili haberleri sabahın ilk saatleriyle birlikte araştırılmaya başlandı. Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kar tatili duyuruları peş peşe gelmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son dakika hava durumu tahminlerinin ardından kar yağışının yoğun olarak görüldüğü bölgelerde yaşayan öğrenciler bulundukları illerde okulların tatil olup olmadığını merak edip araştırıyor. Peki, Bugün hangi illerde kar tatili ilan edildi? 17 Ocak Pazartesi kar tatili olan iller ve ilçeler tam liste!

    takvim.com.tr
    17 Ocak Pazartesi bugün kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri?

    17 Ocak bugün kar tatili var mı ve okullar tatil mi soruları hakkında araştırmalar artış gösteriyor. Ülkemizin pek çok yerinde kar yağışının etkili olması nedeniyle bazı illerde yüz yüze eğitime ara verildi. Valiliklerden yapılan açıklamalar bu bağlamda öğrenci ve veliler tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Peki, 17 Ocak bugün okullar tatil mi? Valilik MEB son dakika açıklaması var mı? Bugün kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? İşte detaylar!

    BUGÜN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

    Trabzon

    Trabzon'da kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar bir gün tatil edildi. Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 17 Ocak 2022 Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süreyle eğitime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

    Kastamonu

    Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle 14 ilçede okullar 1 gün tatil edilirken, 3 ilçede de taşımalı eğitime ara verildi.
    Kar yağışının etkili olmaya devam ettiği Kastamonu'da bazı ilçelerde 17 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildi. Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Merkezi, Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, İhsangazi, Azdavay ilçelerinde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Küre, Cide, Daday ilçelerinde ise taşımalı sistemle eğitim veren okulların tatil edildiği kaydedildi.
    Abana, Doğanyurt, Tosya ilçelerindeki okullar eğitime devam edecek.

    Sinop

    Sinop'ta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz ve ilçelerimizde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve meteorolojik uyarılar nedeniyle 17 Ocak tarihinde tüm resmi ve özel okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

    Karabük

    Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle il ve ilçelerin tamamında eğitim ve öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verildi. Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Hakkari

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "İl merkezi ve ilçelerimizde meydana gelen yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle valiliğimiz kararıyla eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de izinli sayılacaktır" dedi.

        Rize

        Rize'de yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Merkezde 25 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanırken, Ardeşen'de 25, Çamlıhemşin'de 24, Çayeli'nde 33, Derepazarı'nda 6, Fındıklı'da 23, Güneysu'da 13, Hemşin'de 8, İkizdere'de 29, İyidere'de 2, Kalkandere'de 18 ve Pazar'da ise 24 köy yolu olmak üzere toplamda il genelinde 230 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Rize Özel İdaresi 65 iş makinesi ve 130 personel ile kar ile mücadelelerini bir taraftan sürdürürken, öte yandan Rize Valiliği il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiğini açıkladı.

        Rize Valisi Kemal Çeber, kar tatili haberini "Sevgili atmacalarım, gönderdiğiniz mesaj ve fotoğraflar durumu net şekilde ortaya koydu. Hepinize teşekkür ediyorum. Meteorolojik veriler ve kurum görüşleri de aynı doğrultuda ve gidişatta belli oldu. Hemen hemen oybirliğiyle bir karara vardık ki... Devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler ve atmacalarımın birbirinden güzel mazeretleri nedeniyle Rize il genelinde eğitim-öğretime 17 Ocak 2022 Pazartesi günü ara verilmesine, hamile ve engelli çalışanların idari izinli sayılmasına atmacalarımla birlikte karar verilmiştir" dedi.

        Bolu

        Bolu Valiliği meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edecek olması nedeniyle yarın bir gün süreyle okulları tatil etti. Ayrıca yarın engelli ve hamile kamu çalışanlarının izinli sayılmalarına da karar verildi.

        Van

        Van'ın Gevaş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar Pazartesi günü tatil edildi.

        Geçtiğimiz cuma gününden bu yana etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Gevaş Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 17 Ocak 2022 Pazartesi günü ilçemiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim (lise, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri) 1 bir gün tatil edilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır' denildi.

        Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve yollardaki buzlanma tehlikesi nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

        Şırnak

        Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri ile köylerinde kar yağışı ve gizli buzlanma nedeniyle okulların 17 Ocak Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi. Beytüşşebap Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise, "İlçemiz genelinde gizli buzlanma, kar yağışı nedeniyle Pazartesi günü yani 17.01.2022 tarihinde eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir" denildi.

        Ordu

        Ordu'da kar yağışı nedeniyle 15 ilçenin tamamında, sahil kesimindeki 4 ilçede ise taşımalı sistem kapsamında olan okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Ordu'da devam eden kar yağışı yüksek kesimli bölgelerde hayatı olumsuz etkilerken, 15 ilçede tüm okullarda, 4 ilçede ise taşımalı sistem kapsamındaki okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizde bulunan okullarımızın tamamında eğitime 17 Ocak tarihinde bir gün ara verilmiştir" denildi.

        Açıklamada Altınordu, Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçelerinde taşımalı sistem kapsamında olan okullarda ise aynı tarihte bir gün eğitime ara verildiği, bu ilçelerde engelli olan ve hamile olan kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

            Samsun

            Samsun'un Asarcık ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verildi.
            Asarcık Kaymakamlığı'ndan yapılan duyuruda, "İlçemizde aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, 17 Ocak Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır" denildi.

            Giresun

            Giresun'da yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 13 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.
            Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Giresun merkeze bağlı köylerde ve Çanakçı, Dereli, Doğankent, Eynesil, Görele, Güce ve Yağlıdere, Bulancak, Espiye, Keşap, Piraziz ile Tirebolu ilçelerindeki köy okullarında taşımalı öğrenciler için eğitim öğretime 17.01.2022 Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Bunun dışında Giresun merkezde ve Bulancak Yalıköy Şehit Pilot Tğm. Barış Çakır İlkokulu'nda eğitime devam edilecektir" denildi.

            Tokat'tın Almus ilçesinde eğitime kar engeli
            Tokat'ın Almus ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

            İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, AA muhabirine, iki gündür Tokat genelinde hava şartlarının kötü olduğunu söyledi.

            İl genelinde iki gündür aralıklarla kar yağdığını ifade eden Küçükali, "Almus ilçemizde hava şartlarından dolayı eğitime yarın ara verildi. Reşadiye ilçesinde de sadece taşımalı eğitim yapılan okullar hava şartları nedeniyle tatil edildi." diye konuştu.
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            Haberler Güncel 17 Ocak Pazartesi okullar tatil mi? Bugün kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Valilik MEB son dakika Tokat, Gümüşhane, Kırşehir...
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