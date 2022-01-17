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    • 17.01.2022 17:42
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    • 17.01.2022 17:58
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    CHP'nin 'deprem konutları teslim edilmedi' yalanı elinde patladı: Anahtarını alan İzmirli depremzedeler yeni evlerini gezdi

    CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in “Deprem konutları bitirilmedi. Teslim edilen bir tane daire bile yok” yalanı elinde patladı. İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından yıkılan binaların yerine inşa edilen konutlar, depremzede hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Anahtarlarını teslim alan hak sahipleri yeni evlerini gezdi. Öte yandan CHP'nin depremzedeler üzerinden yürüttüğü yalan ve algı siyaseti tepkiyle karşılandı.

    AJANSLAR
    CHP’nin bir yalanı daha patladı! Depremzedeler...

    CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, partisinin il başkanlığında milletvekillerinin de katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

    Yücel, 30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir depreminin ardından yapımına başlayan evlerin, depremzedelere teslim edilmediğini öne sürdü.



    Deprem konutlarının teslimi için her seferinde ertelemeye gidildiğini söyleyen Yücel, "Deprem konutları bitirilmedi. Teslim edilen bir tane daire bile yok." ifadelerini kullandı.

    Öyle ki, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in konuyla ilgili açıklama yaptığı sırada, deprem konutlarının hak sahiplerine teslimine başlandı.



    ANAHTARLARINI TESLİM ALDILAR
    Yıkılması ile birlikte 32 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı (4. proje alanı) için noter kura çekimleri yapılan depremzedelerin konut/iş yeri teslimi, 13.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

    Hak sahipleri gerekli işlemlerin yapılmasının ardından anahtarlarını teslim alarak yeni konutlarını gezdi.



        "TESLİMLER, PEYDERPEY DEVAM EDECEK"
        Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak, "Bugün itibarıyla inşallah konutlarımızın teslimine başlıyoruz. Bugün 4. bölgedeyiz. Burada daha önce noter çekilişlerini yapmış olduğumuz evleri vatandaşlarımıza AFAD Başkanlığında AFAD İzmir İl Müdürlüğümüz, Toplu Konut İdare Başkanlığımız ile teslim yapıyoruz. Bugün toplam 28 dairenin teslimi olacak. Yarın ve diğer günler de başka bölgelerde kura çekimleri yapılan alanlarda peyderpey teslimler devam edecek. Teslimatlar yapılırken bazı yanlış anlaşılmalar da söz konusu olabiliyor. Hepsinin bürokratik işlemleri de olduğu için inşaatlar bitse de o işlemleri tamamladık. Bugün itibarıyla da teslimlere başladık. Vatandaşlarımız inşallah güle güle oturur." dedi.



        "HAK SAHİBİ OLARAK ANAHTARLARI TESLİM ALDIK"
        Depremde annesi Fatma Nihal Nayman ve Özkan Nayman'ı kaybeden hak sahibi Özge Nayman Bayır, "Burada annem ve babam oturuyordu. Onları depremde kaybettik. Bugün hak sahibi olarak anahtarları teslim aldık. Evi gördük, bazı eksiklikler vardı. Onları ilettik, yapacaklarını söylediler. Hepimiz için hayırlısı olsun." diye konuştu.



        "HAYIRLISI OLSUN"
        Bir başka hak sahibi Gültekin Özgür ise "Depremde canımızı kurtardık. Yıkılan binamızın yerine burası yapıldı. Bugün de gelip anahtarımızı aldık. Birazdan evi göreceğiz. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.



            "DEVLETİMİZ SAĞ OLSUN"

            Hasan Varışlı isimli hak sahibi de şunları söyledi:

            "Bizim evimiz Ali Çolakoğlu Sitesi'nde. Sanırım birkaç güne de biz anahtarları teslim alacağız. Dün müjdeli haberi aldık. Çok sevindik. Bir an önce eve yerleşmek istiyoruz. Sağlıkla ve sıhhatle oturmak istiyoruz. Haberi alınca inanamadık. 'Bugün, yarın' diyorduk. Komşusunda, akrabasında kalan, kirada oturanlar var. Biz de eşimle eş dostta kalıyorduk. Haberi alınca çok mutlu olduk. Devletimiz sağ olsun."

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