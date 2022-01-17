CHP'nin 'deprem konutları teslim edilmedi' yalanı elinde patladı: Anahtarını alan İzmirli depremzedeler yeni evlerini gezdi

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, partisinin il başkanlığında milletvekillerinin de katılımıyla basın toplantısı düzenledi.
Yücel, 30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir depreminin ardından yapımına başlayan evlerin, depremzedelere teslim edilmediğini öne sürdü.
Deprem konutlarının teslimi için her seferinde ertelemeye gidildiğini söyleyen Yücel, "Deprem konutları bitirilmedi. Teslim edilen bir tane daire bile yok." ifadelerini kullandı.
Öyle ki, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in konuyla ilgili açıklama yaptığı sırada, deprem konutlarının hak sahiplerine teslimine başlandı.
ANAHTARLARINI TESLİM ALDILAR
Yıkılması ile birlikte 32 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı (4. proje alanı) için noter kura çekimleri yapılan depremzedelerin konut/iş yeri teslimi, 13.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.
Hak sahipleri gerekli işlemlerin yapılmasının ardından anahtarlarını teslim alarak yeni konutlarını gezdi.