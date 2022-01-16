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    Almanya'nın Nürnberg şehrinde Baran Kızılay ve Furkan Karayel kahraman ilan edildi

    Gurbetçi Baran Kızılay ve Furkan Karayel, Nünberg’de bir kadının köprüden atlayacağını fark etti. İntiharı engelledi. Ülkede kahraman ilan edildi. Tıp öğrencisi olan Kızılay'ın sözleri, ders gibiydi: Müslüman bir doktor adayı olarak güzel bir iz bıraktıysam ne mutlu bana...

    Tıpatıp kahraman

    Her satırı, kahramanlık dolu olan haberin adresi Almanya'nın Nürnberg şehriydi. 23 yaşındaki Tıp Fakültesi öğrencisi Baran Kızılay ve arkadaşı Furkan Karayel, geçtiğimiz günlerde bir kadının köprüden intihar etmek üzere olduğunu fark etti.

    İkili hemen duruma müdahale etti. "Kızım" diyerek ağlayan kadını kurtararak, polise haber verdi. İki arkadaş, ülkede kahraman ilan edildi.

    Bulgaristan Sofya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gören ve Christophorus Madalyasını Bavyera Başbakanı Marcus Söder'den alan Baran Kızılay, "Hayat kurtarmanın kendisi önemli bir olay. Müslüman bir doktor adayı olarak güzel iz bıraktıysam ne mutlu bana" dedi. Madalyasını Nürnberg Kültür Dairesi Müdürü Prof. Dr. Julia Lehner'in elinden alan Furkan Karayel ise şunları söyledi: İnsanlık görevimizi yaptı. Gururluyum...

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    Haberler Güncel Almanya'nın Nürnberg şehrinde Baran Kızılay ve Furkan Karayel kahraman ilan edildi
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