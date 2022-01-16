Son dakika... Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kabine Toplantısı ne zaman? Gözler Başkan Erdoğan'ın açıklamasında

Son dakika haberleri... Kabine Toplantısı ne zaman? sorusu tüm Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. Vaka sayılarının 70 binleri geçmesi ile beraber sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.
YENİ TEDBİRLER GELECEK Mİ?
Önemli açıklamaların yer aldığı Kabine Toplantısı'nda geçtiğimiz haftalarda ana gündem maddesi ekonomideki gelişmeler olmuştu.
Yapılacak ilk Kabine Toplantısı'nda koronavirüs salgınının değerlendirilmesi bekleniyor. Ancak toplantının tarihi hakkında açıklama yapılmadı.