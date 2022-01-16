Rize'de yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Pazartesi Rize'de okullarda ders işlenmeyecek mi? Rize Valiliği açıklaması geldi mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türkiye genelinde kar yağışının yoğun olduğu şehirlerde ulaşım da dahil olmak üzere gündelik hayat olumsuz etkileniyor. Peki yarın okulların tatil edildiği iller arasında Rize de var mı? İşte öğrenci ve öğretmenlerin merak ettiği o cevap...
RİZE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle kent genelinde eğitime ara verildiğini bildirdi.
Çeber, sosyal medya hesabından, olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitim-öğretime yarın için ara verildiği kararını esprili dille, şu şekilde duyurdu:
"Sevgili atmacalarım, gönderdiğiniz mesaj ve fotoğraflar durumu net şekilde ortaya koydu. Yine çok yaratıcıydınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Meteorolojik veriler ve kurum görüşleri de aynı doğrultuda ve gidişat da belli oldu. Hemen hemen oy birliğiyle bir karara vardık. Devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler ve atmacalarımın birbirinden güzel mazeretleri nedeniyle Rize il genelinde eğitim-öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verilmesine, hamile ve engelli çalışanların idari izinli sayılmasına atmacalarımla birlikte karar verilmiştir."