Uçaklarda PCR testi kalktı mı? Şehirlerarası uçak seyahatlerinde PCR testi zorunluluğu var mı, yok mu?

81 ilin valiliğine PCR genelgesi gönderildi. Aşı olmayan, eksik aşı olan ve 180 günde Kovid-19 geçirmemiş kişilerden PCR testi bazı noktalarda istenecek, bazı noktalarda ise istenmeyecek. Eylül ayından bu yana Uçaklarda PCR testi zorunluluğu getirilmişti. Son dakika yayımlanan genelge ile söz konusu zorunluluk eğitim, konser ve sinema gibi toplu etkinliklere katılımda kaldırıldı. Peki Uçaklarda PCR testi kalktı mı? Yurt içi uçak seyahatlerinde PCR testi zorunluluğu var mı, yok mu?
UÇAKLARDA PCR TESTİ KALKTI MI?
Son dakika haberine göre 81 ilin valiliğine gönderilen PCR genelgesine göre, uçakla şehirler arası seyahatte aşısız, aşı sürecini tamamlamayan, son 180 günde Kovid-19 geçirmemiş kişilerden PCR istenmesine devam edilecek.
PCR TESTİ ZORUNLULUĞU NERELERDE KALKTI?
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yeni tavsiye kararı doğrultusunda genelge yürürlükten kaldırıldı. 81 il valiliğine kararla ilgili yazı gönderildi.
Yazıda "Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden;
- Konser, Sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce,
- Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.),
- Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara,
- Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere,
PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.