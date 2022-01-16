Uçaklarda PCR testi kalktı mı? Şehirlerarası uçak seyahatlerinde PCR testi zorunluluğu var mı, yok mu?

81 ilin valiliğine PCR genelgesi gönderildi. Aşı olmayan, eksik aşı olan ve 180 günde Kovid-19 geçirmemiş kişilerden PCR testi bazı noktalarda istenecek, bazı noktalarda ise istenmeyecek. Eylül ayından bu yana Uçaklarda PCR testi zorunluluğu getirilmişti. Son dakika yayımlanan genelge ile söz konusu zorunluluk eğitim, konser ve sinema gibi toplu etkinliklere katılımda kaldırıldı. Peki Uçaklarda PCR testi kalktı mı? Yurt içi uçak seyahatlerinde PCR testi zorunluluğu var mı, yok mu?