Hakkari'de yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Pazartesi Hakkari'de okullarda ders işlenmeyecek mi? Hakkari Valiliği açıklaması geldi mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Özellikle Türkiye'nin doğu bölgelerinde kar yağışı daha yoğun bir şekilde görülüyor ve ulaşımların akmasından dolayı okullar tatil ediliyor. Peki Hakkari'de yarın okullar açık mı kapalı mı olacak?