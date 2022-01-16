Hakkari'de yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Pazartesi Hakkari'de okullarda ders işlenmeyecek mi? Hakkari Valiliği açıklaması geldi mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Özellikle Türkiye'nin doğu bölgelerinde kar yağışı daha yoğun bir şekilde görülüyor ve ulaşımların akmasından dolayı okullar tatil ediliyor. Peki Hakkari'de yarın okullar açık mı kapalı mı olacak?
HAKKARİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi eğitime ara verildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, kentte etkili olan yoğun kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Valilik kararıyla il merkezi ve ilçelerinde 17 Ocak Pazartesi eğitim, öğretime ara verildiği belirtildi.
Bilgilendirmede, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı aktarıldı.
- Vali Akbıyık, çocuklarla kar topu oynadı
Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, çarşı merkezini ziyaret ederek kurslardan çıkan öğrencilerle sohbet etti, onlara başarı temennisinde bulundu.
Akbıyık, daha sonda karşılaştığı çocuklarla kar topu oynadı.