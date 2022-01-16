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    • 16.01.2022 17:50
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    Hakkari’de yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Pazartesi Hakkari’de okullarda ders işlenmeyecek mi? Hakkari Valiliği açıklaması…

    Hakkari’de yarın okullar tatil mi? Ülke genelinde kar yağışı görülmeye devam ediyor ve yoğun karın yaşandığı illerde okullar da peşpeşe tatil ediliyor. İllerin valiliklerinden açıklamalar geliyor, Hakkari’de yaşayan vatandaşlar düşük sıcaklık ve kar yağışı sebebiyle okula ulaşmakta zorlanıyor. Peki haftanın ilk gününde yarın 17 Ocak Pazartesi Hakkari’de okullarda ders işlenmeyecek mi? Hakkari Valiliği açıklaması geldi mi? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Hakkari’de yarın okullar tatil mi?

    Hakkari'de yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Pazartesi Hakkari'de okullarda ders işlenmeyecek mi? Hakkari Valiliği açıklaması geldi mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Özellikle Türkiye'nin doğu bölgelerinde kar yağışı daha yoğun bir şekilde görülüyor ve ulaşımların akmasından dolayı okullar tatil ediliyor. Peki Hakkari'de yarın okullar açık mı kapalı mı olacak?

    HAKKARİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi eğitime ara verildi.

    Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, kentte etkili olan yoğun kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Valilik kararıyla il merkezi ve ilçelerinde 17 Ocak Pazartesi eğitim, öğretime ara verildiği belirtildi.

    Bilgilendirmede, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı aktarıldı.

    - Vali Akbıyık, çocuklarla kar topu oynadı

    Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, çarşı merkezini ziyaret ederek kurslardan çıkan öğrencilerle sohbet etti, onlara başarı temennisinde bulundu.

    Akbıyık, daha sonda karşılaştığı çocuklarla kar topu oynadı.
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    Haberler Güncel Hakkari’de yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Pazartesi Hakkari’de okullarda ders işlenmeyecek mi? Hakkari Valiliği açıklaması…
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