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    • Güncel
    • 16.01.2022 19:16
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    • 16.01.2022 19:22
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    Kovid-19 son durum! Sağlık Bakanlığı 16 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

    Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Koronavirüs tablosuna göre, 54 bin 100 kişinin PCR testi pozitif çıktı, 136 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    16 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

    "NE ENDİŞE NE GEVŞEME! "
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabloya ilişkin, "Salgının her döneminde olumsuz propagandalar yapıldı. Aslında bir "salgın" olmadığı veya durumun kat kat fazla kısıtlama gerektirdiği iddia edildi. Süreci makul şekilde yönetme çabası ise bizi bugün normale yaklaştırdı. NE ENDİŞE NE GEVŞEME! Tedbirle, aşıyla bugünü de aşacağız." ifadelerini kullandı.

    15 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

    14 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

    13 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

    12 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

    11 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        10 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        9 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        8 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            7 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            6 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            5 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                4 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                3 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                2 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
                    Aşısızlara PCR testi için yeni karar
                    Haberler Güncel Kovid-19 son durum! Sağlık Bakanlığı 16 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı
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