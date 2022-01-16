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    Trabzon’da yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Pazartesi Trabzon’da okullarda ders işlenmeyecek mi? Trabzon Valiliği açıklaması

    Trabzon’da yarın okullar tatil mi? Türkiye’de kar yağışının devam ettiği ve yoğun olarak görüldüğü şehirlerde günlük hayat olumsuz etkileniyor. Valiliklerden açıklamalar geliyor ve okullarda ders işlenmeyeceği duyuruluyor, peki bu şehirler arasında Trabzon da yer alıyor mu? İlde yaşayan öğrenciler ve öğretmenler yarın okula gidip gitmeyeceklerini merak ediyor. Peki 17 Ocak Pazartesi Trabzon’da okullarda ders işlenmeyecek mi? Trabzon Valiliği açıklaması geldi mi? İşte cevabı…

    takvim.com.tr
    Trabzon’da yarın okullar tatil mi?

    Trabzon'da yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Pazartesi Trabzon'da okullarda ders işlenmeyecek mi? Trabzon Valiliği açıklaması geldi mi? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Trabzon'da yaşayan öğretmenler, öğrenciler ve veliler haftanın ilk gününde okullarda ders olup olmadığını merak ediyor ve akşam saatlerinde araştırmalarını hızlandırdı. İşte valilik açıklaması...

    17 OCAK PAZARTESİ TRABZON'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Trabzon'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

    Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışının devam ettiğini belirtti.

    Olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 Ocak Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğime bir gün süreyle ara verildiğini ifade eden Vali Ustaoğlu, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağını kaydetti.
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