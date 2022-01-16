Zonguldak - Kilimli yolunun açılışına günler kaldı! Süre 5 dakikaya inecek

Projeyle ulaşım konforunun da artırıldığının altını çizen Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu: "Bilindiği üzere Kilimli, kömür madenlerinin varlığı ve özelikle Filyos Limanı Projesi ile ilgili ulaşımın sağlanması açısından önemli bir konuma sahiptir. Projenin tamamlanmasıyla hali hazırda Zonguldak-Kilimli geçişi için kullanılan şehir içi trafiği oldukça rahatlayacak. Mesafenin kısalmasıyla de ekonomik olarak fayda sağlayacak. Zonguldak ile Kilimli ilçesine bölünmüş yol standardında ulaşımı sağlayacak projeyle güzergah 4,5 kilometre, seyahat süresi ise 25 dakika kısalacak. Yol kesimi ve tünellerin açılmasıyla seyahat süresi 30 dakikadan 5 dakikaya inecek. Zamandan 22,4 milyon lira, akaryakıttan 2,1 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 24,5 milyon lira tasarruf sağlanacak."

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