Edirne’de günlük vaka sayısı 250’ye çıktı! Hayat Eve Sığar’da şehrin haritası kıpkırmızıydı

Omicron varyantı, kabusun yeni adıydı! Hızla bulaşan bu yeni varyant nedeniyle vaka sayıları hızla arttı. Edirne, COVİD-19 yoğunluğunun en çok arttığı iller arasında yer aldı. Şehirde, günlük vaka sayısı 192'den 250'ye çıktı. Bu durum Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına da yansıdı! Vaka yoğunluğu nedeniyle kent haritası kırmızıya boyandı.

Şehirde, riskin en düşük olduğu tek yer mezarlıktı! Emirkan Yılmaz, "Covid kurallarına uyulmazsa hepimizin geleceği yer burası olacak. Lütfen kurallara uyalım" ifadesini kullandı. Ahmet Kartal da "Şu an en rahat yer mezarlıklar orada kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Lütfen herkes aşı olsun" çağrısı yaptı.

PCR TESTİ ZORUNLU DEĞİL

Sağlık Bakanlığı, yeni PCR testi kararlarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı da dün bir genelge yayınladı. Aşısız ve son 3 ay içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden istenen uçak, otobüs, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklerde istenen PCR testi zorunluluğu kaldırıldı.