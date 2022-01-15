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    Türkiye'de tarihi an! Test ve Eğitim Gemisi Ufuk hizmete girdi

    Türkiye, dün tarihi bir ana tanıklık etti. Denizdeki istihbarat faaliyetlerini yürütecek Test ve Eğitim Gemisi Ufuk, hizmete girdi. Açılışta konuşan Başkan Erdoğan’ın mesajı çok netti: Mavi vatanı korumak için donanmamızı daha da güçlendireceğiz.

    Ufuklara açılıyoruz

    Türkiye, savunmada bağımsızlığı hedefledi. Tarihi bir proje daha hizmete girdi. Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk, dün İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi. Erdoğan, konuşmasında şu mesajları verdi:



    Bugün insansız hava, kara, deniz araçlarından helikopterlere, silah ve mühimmatlardan füzelere, hava savunma sistemlerinden elektronik
    harbe kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemlerin yerli, milli olarak tasarlıyor üretiyor ve kullanıyoruz.
    Türk savunma sanayi ürünlerini kullanan ülke sayısı her geçen yıl artıyor. Savunma ve havacılık ihracatımızın bu yılsonunda 4 milyar doları aşmasını bekliyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin gerektiği gibi korunabilmesi ancak mavi vatanın en iyi şekilde savunulmasıyla mümkündür. Mavi vatanın güvenliği için donanmamızı daha güçlü kılacak birçok projeyi hayata geçirdik. Türkiye, dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, ve gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer aldı. Şu ana kadar 25 ülkeye 180 adet deniz platformu ihracatı gerçekleştirdik.
    Hedefimiz, savunma sanayinde tam bağımsız bir Türkiye'dir. Ülkenin ve milletimiz için çalışan tüm girişimcilerimizin firmalarımızın yanındayız.



    YÜZDE 70'İ YERLİ VE MİLLİ
    Tam 99.5 metre uzunluğunda, 14.5 metre genişliğindeki geminin görev sistemlerinin tasarım, üretim ve entegrasyonunu Aselsan yaptı. HAVELSAN, gemi veri dağıtım sistemi, gemi entegre bilgi sistemi mesaj işletim sistemini yaptı. Gemiye, 194 yerli firma katkı verdi.
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