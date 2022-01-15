Türkiye'de tarihi an! Test ve Eğitim Gemisi Ufuk hizmete girdi





Bugün insansız hava, kara, deniz araçlarından helikopterlere, silah ve mühimmatlardan füzelere, hava savunma sistemlerinden elektronik

harbe kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemlerin yerli, milli olarak tasarlıyor üretiyor ve kullanıyoruz.

Türk savunma sanayi ürünlerini kullanan ülke sayısı her geçen yıl artıyor. Savunma ve havacılık ihracatımızın bu yılsonunda 4 milyar doları aşmasını bekliyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin gerektiği gibi korunabilmesi ancak mavi vatanın en iyi şekilde savunulmasıyla mümkündür. Mavi vatanın güvenliği için donanmamızı daha güçlü kılacak birçok projeyi hayata geçirdik. Türkiye, dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, ve gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer aldı. Şu ana kadar 25 ülkeye 180 adet deniz platformu ihracatı gerçekleştirdik.

Hedefimiz, savunma sanayinde tam bağımsız bir Türkiye'dir. Ülkenin ve milletimiz için çalışan tüm girişimcilerimizin firmalarımızın yanındayız.