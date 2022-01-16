PCR testi zorunluluğu kaldırıldı! Yeni dönemde ne olacak?

OKULLARDA DA PCR İSTENMEYECEK

Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlara, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere de PCR testi uygulanmasına gerek olmadığının değerlendirildiği yazıda, 20 Ağustos 2021 ve 31 Ağustos 2021 tarihli genelgelerin hükümleri ile 28 Ekim 2021 tarihli genelgenin 3. maddesinin uygulamadan kaldırıldığı belirtildi.

AŞILAMA ORANI ÜST SEVİYEDE

Söz konusu kararın alınmasındaki en önemli nedenin aşılanma oranındaki yükselişin olduğu aktarılıyor. Buna göre, 1. doz aşı yapılma oranı yüzde 92.2'lere çıkarken, 2. doz aşı yapılma oranı ise yüzde 83.93'e ulaşmış durumda. Yine 1, 2 ve 3. doz toplamının 138 millyon 826 bin 560'a yükseldi.