PCR testi zorunluluğu kaldırıldı! Yeni dönemde ne olacak?

Salgın ile mücadelede yeni bir dönem başlıyor. 20 Ağustos'tan bu yana uygulanan aşısız kişiler için seyahat ve etkinliklerde istenen PCR şartı kararı dün itibarıyla son buldu. İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirmelerini içeren yazı doğrultusunda valiliklere yazı gönderdi. Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirmelerini içeren yazıda, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatlerden, konser, sinema, tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği aktarıldı.
OKULLARDA DA PCR İSTENMEYECEK
Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlara, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere de PCR testi uygulanmasına gerek olmadığının değerlendirildiği yazıda, 20 Ağustos 2021 ve 31 Ağustos 2021 tarihli genelgelerin hükümleri ile 28 Ekim 2021 tarihli genelgenin 3. maddesinin uygulamadan kaldırıldığı belirtildi.
AŞILAMA ORANI ÜST SEVİYEDE
Söz konusu kararın alınmasındaki en önemli nedenin aşılanma oranındaki yükselişin olduğu aktarılıyor. Buna göre, 1. doz aşı yapılma oranı yüzde 92.2'lere çıkarken, 2. doz aşı yapılma oranı ise yüzde 83.93'e ulaşmış durumda. Yine 1, 2 ve 3. doz toplamının 138 millyon 826 bin 560'a yükseldi.
VARYANT ETKİSİ
Yine kararda etkili olan başka bir faktör ise Omicron varyantının hafif semptomlarla atlatılması ve daha az ölümcül olması gösteriliyor. Ayrıca, Omicron varyantının grip enfeksiyonu gibi geçirildiği gözlemleniyor. Kovid-19, grip virüsleri gibi olmasından kaynaklı, her yıl grip virüsünün aşının değiştiği gibi bundan sonra da kovid-19 aşısının değişeceği belirtiliyor. Alınan kararla sürü bağışıklığı sağlanacağı da ifade ediliyor.