Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 2 yılda 1 milyon 39 bin 137 kişi tarafından ziyaret edildi

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yeni kimlik kartları ile yabancıların ise pasaport ile giriş yapabildiği kütüphaneye, yeni kimlik kartları olmayanlar ise e-Devletten alacakları QR kodlu kart ya da giriş kapısından alacakları geçici giriş kartı ile giriş sağlayabiliyor.

Ayrıca, araçları ile gelen ziyaretçiler için de 2 bin 400 kapasiteli kapalı otopark bulunuyor.