Kırıkkale Üniversitesi tacizci profesör kim çıktı? Kırıkkale Üniversitesi H.Ö kimdir? H.Ö tutuklandı mı, hangi okullarda hocalık yaptı?

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ H.Ö KİMDİR?

58 yaşındaki H.Ö. Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi'nde profesör olarak görev yapıyor. H.Ö'nün kız öğrencilerine attığı iddia edilen mesajlarda, tacizin boyutu gözler önüne serildi. Mesajların ortaya çıkmasının ardından H.Ö. apar topar emekliliğini istedi.

TACİZ MESAJLARI İFŞA OLDU

H.Ö tarafından atıldığı iddia edilen mesajlarda şu ifadeler yer alıyor:

"Dün beni gerçekten etkiledin, çok mutlu oldum. Bugün 47 defa adını söylüyorum, bir zahmet bir kelime yanıt vermiyorsun. Seni yatakta uzanırken düşünüyorum şimdi, elinde telefon, bir kelime yanıt verebilirsin gibi görüyorum. Gerçekten üzüldüm.''

''Merhaba, nasılsın? İnsan bir hal hatır sormaz mı? Bugün aramak istedim ama bir türlü ulaşamadım.

Yapabileceğim bir şey olursa haber ver. Senin için daha çok şey yapmak istediğimi biliyorsun. Senin yanında olmaktan mutlu oluyorum. İyi ki varsın.''

''Bir yansıttığın sen bir de gerçek sen varsın.''

''Gerçeğin harika ama dua et uzaktasın, yoksa yatakta ve takatin de yokken cezalandırırdım seni, Ağlama ceza her zaman kötü olmayabilir."