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    • 15.01.2022 09:02
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    Kırıkkale Üniversitesi tacizci profesör kim çıktı? Kırıkkale Üniversitesi H.Ö kimdir? H.Ö tutuklandı mı, hangi okullarda hocalık yaptı?

    Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi'nde eğitim gören bir kız öğrenci öğretim görevlisi Prof. Dr. H.Ö tarafından atıldığı iddia edilen taciz mesajlarını sosyal medyada paylaşttı. Skandal olay sonrası tacizci profesör hakkında, ''Kırıkkale Üniversitesi H.Ö kimdir? Kırıkkale Üniversitesi tacizci profesör kim çıktı? H.Ö tutuklandı mı, hangi okullarda hocalık yaptı?'' sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı.

    Kırıkkale Üniversitesi H.Ö kimdir?

    Kırıkkale Üniversitesi'nde yaşanan taciz olayı sonrası H.Ö hakkında bir çok soru gündeme geldi. İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi'nde eğitim veren Prof. Dr. H.Ö'nün öğrencisine yolladığı iddia edilen taciz mesajları ifşa oldu. "Seni yatakta uzanırken düşünüyorum şimdi, elinde telefon" şeklinde atılan mesajlar Türkiye'nin gündemine oturdu. Peki Kırıkkale Üniversitesi H.Ö kimdir? Kırıkkale Üniversitesi tacizci profesör kim çıktı? H.Ö tutuklandı mı, hangi okullarda hocalık yaptı?

    KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ H.Ö KİMDİR?

    58 yaşındaki H.Ö. Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi'nde profesör olarak görev yapıyor. H.Ö'nün kız öğrencilerine attığı iddia edilen mesajlarda, tacizin boyutu gözler önüne serildi. Mesajların ortaya çıkmasının ardından H.Ö. apar topar emekliliğini istedi.

    TACİZ MESAJLARI İFŞA OLDU

    H.Ö tarafından atıldığı iddia edilen mesajlarda şu ifadeler yer alıyor:

    "Dün beni gerçekten etkiledin, çok mutlu oldum. Bugün 47 defa adını söylüyorum, bir zahmet bir kelime yanıt vermiyorsun. Seni yatakta uzanırken düşünüyorum şimdi, elinde telefon, bir kelime yanıt verebilirsin gibi görüyorum. Gerçekten üzüldüm.''

    ''Merhaba, nasılsın? İnsan bir hal hatır sormaz mı? Bugün aramak istedim ama bir türlü ulaşamadım.

    Yapabileceğim bir şey olursa haber ver. Senin için daha çok şey yapmak istediğimi biliyorsun. Senin yanında olmaktan mutlu oluyorum. İyi ki varsın.''

    ''Bir yansıttığın sen bir de gerçek sen varsın.''

    ''Gerçeğin harika ama dua et uzaktasın, yoksa yatakta ve takatin de yokken cezalandırırdım seni, Ağlama ceza her zaman kötü olmayabilir."

    TUTUKLANDI MI?

    Üniversiteden uzaklaştırılan ve hakkında soruşturma açılan Prof. H.Ö.'nün, apar topar emeklilik başvurusu yaptığı ifade edildi.

        ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA GELDİ

        Kırıkkale Üniversitesinde "kız öğrencilerin bir öğretim üyesi tarafından taciz edildiği" iddialarına ilişkin idari ve adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Kırıkkale Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, bir öğretim üyesinin, "kız öğrencilerini sosyal medya üzerinden taciz ettiği" iddialarıyla ilgili başlatılan idari soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

        Açıklamada, soruşturmanın, konu sosyal medya platformlarında paylaşılmadan önce, üniversite yönetimine yapılan şikayetler üzerine başlatıldığı ve titizlikle sürdürüldüğü belirtilerek, "Temel değerlerimize yapılan mütecaviz davranışlara karşı olan duruşumuz nettir. Konu, üniversite yönetimimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Öte yandan, 4 kız öğrencinin Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunması üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca da adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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        Haberler Güncel Kırıkkale Üniversitesi tacizci profesör kim çıktı? Kırıkkale Üniversitesi H.Ö kimdir? H.Ö tutuklandı mı, hangi okullarda hocalık yaptı?
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