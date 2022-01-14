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    • 14.01.2022 19:53
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    • 14.01.2022 20:26
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 14 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı, 14 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 392 bin 438 Kovid-19 testi yapıldı, 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 392 bin 438 Kovid-19 testi yapıldı, 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi.

    AŞILAMADA SON DURUM
    18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,93, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,20 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 138 milyon 826 bin 560 doza yükseldi.

    18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

    En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

    BAKAN KOCA'DAN TURKOVAC AÇIKLAMASI
    Günlük verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilindiği gibi, Turkovac'ın primer aşılama Faz 3 sonuçları bilim insanları tarafından açıklandı. Bu sonuçlar, Turkovac'ın, karşılaştırıldığı inaktif aşıdan daha etkili olduğunu göstermiştir. Turkovac'ı bekleyenler, yerli aşıya güvenleri artmış olarak aşılarını yaptırabilirler" ifadelerini kullandı.

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                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 14 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu
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