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    • 14.01.2022 12:47
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    • 14.01.2022 12:56
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    SON DAKİKA! Bülent Ersoy'a şemsiye tutan komutan hakkında MSB'den flaş karar

    Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı tarafından Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutarak eşlik ettiği gerekçesiyle hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı görevinden alındı.

    MSB duyurdu: Anıtkabir Komutanı görevden alındı

    Milli Savunma Bakanlığı'nca Anıtkabir ziyareti sırasında şarkıcı Bülent Ersoy'a üniformalı subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili başlatılan inceleme kapsamında, Anıtkabir komutanı ve takım komutanının görevinden alındığı açıklandı.

    Bülent Ersoy, salı günü Ankara'da vereceği konser öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'e tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy'a, üniformalı subayın, yağmurdan korunması için şemsiye tutarak eşlik ettiği görüldü. Bu sırada çekilen fotoğraflar, sosyal medyada tepki topladı. Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı, fotoğraflar üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı. İnceleme sonucu Anıtkabir komutanı ve takım komutanı, görevinden alındı.
    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı görevinden alınmıştır" denildi.

    GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLAMIŞTI
    Görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Birçok kullanıcı görüntüye tepki gösterirken bazı kullanıcılar ise sanatçının hasta olduğunu iddia ederek Ersoy'u savundu.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Bülent Ersoy'a şemsiye tutan komutan hakkında MSB'den flaş karar
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