Böyle patron olmaz olsun! Aracı kirlenmesin diye işçiyi bagaja attı! Skandal savunma: Şakalaşıyorduk

Yapı marketin önüne gelindiğinde ön ya da arka koltuk yerine açılan bagajdan inen işçiyi görenler gözlerine inanamadı.

Bagajdan inip yapı markete giren ve ayakkabısını değiştiren işçi, tekrar bagaja bindi ve kapısı bir vatandaşın yardımıyla kapatıldı.