İşte terör destekçisi HDP’nin yol arkadaşları

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CHP ve İyi Parti, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in bir teröristle çekilmiş samimi fotoğraflarını görmezlikten gelirken, terör destekçisi HDP ile Meclis'te basın toplantısı düzenleyerek kirli işbirliğini bir kez daha deşifre ettiler.









KİRLİ İTTİFAKIN BASIN TOPLANTISI

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, sağlık çalışanlarının sorunları bahanesi ile İYİ Parti ve HDP'li milletvekillerinin de aralarında bulunduğu bazı milletvekilleriyle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Sabah'ta yer alan habere göre, basın toplantısına HDP'den Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, İYİ Parti'den Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve teröre destek vermesiyle de tepki çeken Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı da katıldı.