Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.01.2022 07:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.01.2022 07:01
    ABONE OL

    İşte terör destekçisi HDP’nin yol arkadaşları

    HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı terörist Volkan Bora ile çekilmiş samimi fotoğraflarını görmezden gelen CHP ve İyi Parti, terörün siyasi ayağı HDP ile TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Toplantıya teröre destek vermesiyle de tepki çeken Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı da katıldı.

    İşte terör destekçisi HDP’nin yol arkadaşları
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    CHP ve İyi Parti, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in bir teröristle çekilmiş samimi fotoğraflarını görmezlikten gelirken, terör destekçisi HDP ile Meclis'te basın toplantısı düzenleyerek kirli işbirliğini bir kez daha deşifre ettiler.





    KİRLİ İTTİFAKIN BASIN TOPLANTISI
    CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, sağlık çalışanlarının sorunları bahanesi ile İYİ Parti ve HDP'li milletvekillerinin de aralarında bulunduğu bazı milletvekilleriyle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

    Sabah'ta yer alan habere göre, basın toplantısına HDP'den Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, İYİ Parti'den Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve teröre destek vermesiyle de tepki çeken Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı da katıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Emekliye 3 müjde
    Haberler Güncel İşte terör destekçisi HDP’nin yol arkadaşları
        SON DAKİKA