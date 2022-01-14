2023 seçimleri öncesi değişiklik: Seçim kurulları yenileniyor!

İktidarı ve muhalefeti ile siyaset 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine odaklanırken, önümüzdeki günlerde önemli gelişme de yaşanacak. Türkiye genelinde tüm il ve ilçelerin seçim kurulları yenilenecek.
Türkiye 2023 seçimlerine bu kurullar ile gidecek. İlgili yasalar gereği il ve ilçe seçim kurulları 2 yılda bir yenileniyor. İki yıllık süre dolduğu için bu ay içinde 81 il ve 960 ilçe (bazı büyük ilçelerde iki seçim kurulu var) seçim kurulunun görevleri sora erecek ve yerlerine yeni üyeler gelecek. Seçimler 25-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Yasaya göre illerde seçim kurulu görevini o ilin en kıdemli hâkimi yapacak. Bu hâkimler içinden en kıdemlisi seçim kurulu başkanı, diğer ikisi de kurul üyesi olacak.
İlçelerde de en kıdemli hâkim ilçe seçim kurulu başkanı olurken, 10 yıldır görev yapan 8 memur arasından kurayla iki kurul üyeleri seçilecek.