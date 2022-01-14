2023 seçimleri öncesi değişiklik: Seçim kurulları yenileniyor!





AK PARTİ'DE HAZIRLANIYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, AK Parti de şimdiden 2023 seçimleri için hazırlıklarına tüm hızıyla başladı. Geçen günlerde, partinin il ve ilçe seçim başkanları çağrılarak, yeni dönem değerlendirmesi yapıldı. Toplantıda, başkanların ve kurulların görev ve yetkileri, seçimde kullanılan programlar, dijital yazılım, takip ve kontrol, sandıkta yaşanabilecek hukuksuzluklara yönelik itirazların nasıl yapılacağı, YSK'nın bütün kararlarının takip edilmesi, itiraz etme sürelerine ilişkin geniş bilgi verildi. AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı da bundan sonra her hafta toplantı yaparak gelişmeleri değerlendirecek.

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