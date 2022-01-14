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    • Güncel
    • 14.01.2022 07:01
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    • 14.01.2022 07:01
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    2023 seçimleri öncesi değişiklik: Seçim kurulları yenileniyor!

    2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine odaklanılırken, il ve ilçe seçim kurullarındaki 2 yıllık görev süresi doldu. Yasa gereği tüm il ve ilçe kurullarına yeni üyeler gelecek.

    Seçim kurulları yenileniyor!

    İktidarı ve muhalefeti ile siyaset 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine odaklanırken, önümüzdeki günlerde önemli gelişme de yaşanacak. Türkiye genelinde tüm il ve ilçelerin seçim kurulları yenilenecek.

    Türkiye 2023 seçimlerine bu kurullar ile gidecek. İlgili yasalar gereği il ve ilçe seçim kurulları 2 yılda bir yenileniyor. İki yıllık süre dolduğu için bu ay içinde 81 il ve 960 ilçe (bazı büyük ilçelerde iki seçim kurulu var) seçim kurulunun görevleri sora erecek ve yerlerine yeni üyeler gelecek. Seçimler 25-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.


    Yasaya göre illerde seçim kurulu görevini o ilin en kıdemli hâkimi yapacak. Bu hâkimler içinden en kıdemlisi seçim kurulu başkanı, diğer ikisi de kurul üyesi olacak.
    İlçelerde de en kıdemli hâkim ilçe seçim kurulu başkanı olurken, 10 yıldır görev yapan 8 memur arasından kurayla iki kurul üyeleri seçilecek.



        Gerek il gerekse ilçe seçim kurullarında en çok oy alan 4 partinin temsilcileri bulunuyor. Ancak bunların oy kullanma hakları yok.
        Seçim kurulları 2 yılda bir değiştiği için bu ay içinde belirlenenler 2023 seçimlerini de yapacak.



        AK PARTİ'DE HAZIRLANIYOR
        Sabah'ta yer alan habere göre, AK Parti de şimdiden 2023 seçimleri için hazırlıklarına tüm hızıyla başladı. Geçen günlerde, partinin il ve ilçe seçim başkanları çağrılarak, yeni dönem değerlendirmesi yapıldı. Toplantıda, başkanların ve kurulların görev ve yetkileri, seçimde kullanılan programlar, dijital yazılım, takip ve kontrol, sandıkta yaşanabilecek hukuksuzluklara yönelik itirazların nasıl yapılacağı, YSK'nın bütün kararlarının takip edilmesi, itiraz etme sürelerine ilişkin geniş bilgi verildi. AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı da bundan sonra her hafta toplantı yaparak gelişmeleri değerlendirecek.

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