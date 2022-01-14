Başkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan AB üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçilerini külliyede ağırladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçileri ile Külliye'de bir araya geldi. Önemli mesajlar verdi:

Attığımız tüm adımlara AB tarafından beklediğimiz karşılığı göremedik. Yarım asırdan fazla süredir AB'ye üyelik için çaba harcıyoruz. 20 yıllık zaman diliminde Avrupa'da sayısız liderle konuştum.





Tam üyelik yolunda attığımız adımların nasıl engellendiğini bizzat gördüm. Coğrafi, tarihi, beşeri olarak Avrupa kıtasının bir parçası olan Türkiye, AB Başkan Erdoğan, AB'nin Türkiye'nin üyelik sürecine dair adil davranmasını istedi... tam üyelik hedefine bağlıdır. 2021-2023 yıllarını kapsayan çalışmalarımıza hız verdik.