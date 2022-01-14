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    Başkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan AB üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçilerini külliyede ağırladı

    Başkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan,, AB üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçileri ile Külliye'de bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Türkiye’nin üyelik için çaba harcadığını belirterek, “AB’nin artık samimi bir muhasebe yapma zamanı gelmiştir” dedi...

    Sözünü tut AB!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçileri ile Külliye'de bir araya geldi. Önemli mesajlar verdi:
    Attığımız tüm adımlara AB tarafından beklediğimiz karşılığı göremedik. Yarım asırdan fazla süredir AB'ye üyelik için çaba harcıyoruz. 20 yıllık zaman diliminde Avrupa'da sayısız liderle konuştum.


    Tam üyelik yolunda attığımız adımların nasıl engellendiğini bizzat gördüm. Coğrafi, tarihi, beşeri olarak Avrupa kıtasının bir parçası olan Türkiye, AB Başkan Erdoğan, AB'nin Türkiye'nin üyelik sürecine dair adil davranmasını istedi... tam üyelik hedefine bağlıdır. 2021-2023 yıllarını kapsayan çalışmalarımıza hız verdik.



    Paris İklim Anlaşması'nı onayladık. Maruz kaldığımız onca adaletsizliğe rağmen Avrupa Birliği, stratejik önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Nitekim bu yönde gayret göstermeye devam ediyoruz.



    Yapılması gereken asıl husus, AB'nin Türkiye'nin üyelik sürecine dair adil davranmasıdır. Sizlerden Türkiye - AB münasebetinde yeni bir sayfa açılmasına destek olunmasını bekliyorum.
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