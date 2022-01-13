HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için kar uyarısı! O saatlere dikkat

AKDENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 15°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafifi sağanak yağışlı
HATAY °C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
ANKARA °C, 2°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, -1°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
KONYA °C, 1°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
SİVAS °C, 0°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
BOLU °C, 0°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 2°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU °C, -1°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Trabzon'un doğusu, Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması, Kar yağışlarının, öğle saatlerinden sonra bölge genelinde etkili olarak kıyı şeridinde yer yer 5 ila 10 cm, iç kesimlerde yoğun kar (20-30 cm) yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
BAYBURT °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ÇORUM °C, 1°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
SAMSUN °C, 5°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı