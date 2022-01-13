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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "Grizu-263A" mesajı: Gençlerimizi, hocalarımızı, destekleyen kurumlarımızı tebrik ediyorum

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A"nın uzaya fırlatılmasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Gençlerimizi, hocalarımızı, destekleyen kurumlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan’dan Grizu-263A mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkiye'nin ilk cep uydusu olan Grizu-263A ile ilgili bir paylaşımda bulundu.



    Erdoğan paylaşımında, "2019 TEKNOFEST yarışması model uydu alanında 1'inci olan gençlerimizin geliştirdikleri Grizu-263A mini uydu, bugün SpaceX tarafından uzaya fırlatıldı. Türkiye'den ilk kez bu projede yer alma başarısı gösteren gençlerimizi, hocalarımızı, destekleyen kurumlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.



    İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;


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