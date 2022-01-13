Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "Grizu-263A" mesajı: Gençlerimizi, hocalarımızı, destekleyen kurumlarımızı tebrik ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkiye'nin ilk cep uydusu olan Grizu-263A ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Erdoğan paylaşımında, "2019 TEKNOFEST yarışması model uydu alanında 1'inci olan gençlerimizin geliştirdikleri Grizu-263A mini uydu, bugün SpaceX tarafından uzaya fırlatıldı. Türkiye'den ilk kez bu projede yer alma başarısı gösteren gençlerimizi, hocalarımızı, destekleyen kurumlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.
İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;
2019 TEKNOFEST yarışması model uydu alanında 1'inci olan gençlerimizin geliştirdikleri Grizu-263A mini uydu, bugün SpaceX tarafından uzaya fırlatıldı.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 13, 2022
Türkiye'den ilk kez bu projede yer alma başarısı gösteren gençlerimizi, hocalarımızı, destekleyen kurumlarımızı tebrik ediyorum. pic.twitter.com/2swUqWCokM