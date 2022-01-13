Kars'ta okullar tatil mi? 14 Ocak Cuma Kars'ta yarın okullarda ders olacak mı? Kars Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yoğun kar yağışı günlük hayatı olumsuz yönde etkiliyor ve valiliklerden açıklamalar gelirken yarın için Kars'ta okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
14 OCAK CUMA KARS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 14 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.
Doğu Anadolu'daki 7 ilde kar yağışı etkisini sürdürecek
Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Erzincan ve Tunceli'de kar yağışı etkisini sürdürecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu olacağı bölgede, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Erzincan ve Tunceli'deki aralıklı kar yağışı devam edecek.