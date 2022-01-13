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    Kars’ta okullar tatil mi? 14 Ocak Cuma Kars’ta yarın okullarda ders olacak mı? Kars Valiliği kar tatili açıklaması

    Kars’ta okullar tatil mi? Haftanın beşinci gününe az bir zaman kala tüm illerden vatandaşlar kendi şehrinde okulların yarın tatil edilip edilmeyeceğini merak eder oldu. Türkiye genelinde valiliklerden peş peşe kar tatili açıklamaları gelmeye başladı ve kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilediği şehirlerde öğrenciler, öğretmenler okullara gitmeyecek. Peki 14 Ocak Cuma Kars’ta yarın okullarda ders olacak mı? Kars Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Kars’ta okullar tatil mi?

    Kars'ta okullar tatil mi? 14 Ocak Cuma Kars'ta yarın okullarda ders olacak mı? Kars Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yoğun kar yağışı günlük hayatı olumsuz yönde etkiliyor ve valiliklerden açıklamalar gelirken yarın için Kars'ta okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

    14 OCAK CUMA KARS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 14 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

    Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

    Doğu Anadolu'daki 7 ilde kar yağışı etkisini sürdürecek

    Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Erzincan ve Tunceli'de kar yağışı etkisini sürdürecek.

    Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu olacağı bölgede, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Erzincan ve Tunceli'deki aralıklı kar yağışı devam edecek.

        Gece ve sabah saatlerinde buzlanmanın yanı sıra don olayı ile sis ve pus görülecek bölgede, rüzgar güney ve güneydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

        Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, Tunceli ve Erzincan'da 1 derece olurken sıfırın atlında olmak üzere Kars'ta 6, Ardahan'da 3, Ağrı'da 1, Erzurum ve Iğdır'da 0 derece ölçüldü.

        Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır ve Tunceli'de 4, Ağrı'da 2, Erzincan'da 1, Erzurum'da 0, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2, Ardahan'da 4 derece olması bekleniyor.

        Yetkililer, bölgede kar örtüsünün bulunduğu dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, vatandaşlar ile ilgililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
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        Haberler Güncel Kars’ta okullar tatil mi? 14 Ocak Cuma Kars’ta yarın okullarda ders olacak mı? Kars Valiliği kar tatili açıklaması…
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