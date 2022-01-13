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    • Güncel
    • 13.01.2022 09:13
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    • 13.01.2022 09:18
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    Bursa deniz otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları iptal edildi

    Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İşte o deniz seferleri...

    AJANSLAR
    Deniz ulaşımı kullanacaklar dikkat

    Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

    Ayrıca saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.

    BUDO'nun 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.

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    Haberler Güncel Bursa deniz otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları iptal edildi
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