Türkiye'den Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'na sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun haddini aşan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yakın tarihimiz hakkında sarf ettiği mesnetsiz ifadeler esefle karşılanmıştır. Bu iddialar, Anadolu'yu işgale ve istilaya kalkışanın Yunanistan olduğu, Yunan ordusunun, özellikle Batı Anadolu bölgemizdeki masum sivil halka karşı barbarca insanlık suçları işlediği gerçeğini değiştirmemektedir." ifadelerine yer verildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun, Atina'nın Elliniko-Agrirupoli semtinde inşa edilmesi planlanan "Sürmene Dünya Pontus Helenizmi Sarayı"nın, inşa planını tanıtım töreni sırasında yaptığı açılış konuşmasında, yakın tarihimiz hakkında sarf ettiği mesnetsiz ifadeler esefle karşılanmıştır.
YUNAN ORDUSUNUN BARBARCA İNSANLIK SUÇLARI İŞLEDİĞİ GERÇEĞİNİ DEĞİŞTİRMEMEKTEDİR
Bu iddialar, Anadolu'yu işgale ve istilaya kalkışanın Yunanistan olduğu, Yunan ordusunun, özellikle Batı Anadolu bölgemizdeki masum sivil halka karşı barbarca insanlık suçları işlediği gerçeğini değiştirmemektedir. İtilaf Devletleri Tahkikat Komisyonu'nun raporunda da kayıtlı bu suçlar nedeniyle Yunanistan'a, Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesi uyarınca, savaş hukukuna aykırı eylemlerinden doğan zararları tazmin etme yükümlülüğü getirildiğini bir kez daha hatırlatırız.