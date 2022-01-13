Türkiye'den Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'na sert tepki

YUNAN ORDUSUNUN BARBARCA İNSANLIK SUÇLARI İŞLEDİĞİ GERÇEĞİNİ DEĞİŞTİRMEMEKTEDİR

Bu iddialar, Anadolu'yu işgale ve istilaya kalkışanın Yunanistan olduğu, Yunan ordusunun, özellikle Batı Anadolu bölgemizdeki masum sivil halka karşı barbarca insanlık suçları işlediği gerçeğini değiştirmemektedir. İtilaf Devletleri Tahkikat Komisyonu'nun raporunda da kayıtlı bu suçlar nedeniyle Yunanistan'a, Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesi uyarınca, savaş hukukuna aykırı eylemlerinden doğan zararları tazmin etme yükümlülüğü getirildiğini bir kez daha hatırlatırız.