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    • 13.01.2022 09:21
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    Türkiye'den Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'na sert tepki

    Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu’nun haddini aşan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yakın tarihimiz hakkında sarf ettiği mesnetsiz ifadeler esefle karşılanmıştır. Bu iddialar, Anadolu'yu işgale ve istilaya kalkışanın Yunanistan olduğu, Yunan ordusunun, özellikle Batı Anadolu bölgemizdeki masum sivil halka karşı barbarca insanlık suçları işlediği gerçeğini değiştirmemektedir." ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    Türkiye’den Yunan’a sert tepki!

    Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun haddini aşan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yakın tarihimiz hakkında sarf ettiği mesnetsiz ifadeler esefle karşılanmıştır. Bu iddialar, Anadolu'yu işgale ve istilaya kalkışanın Yunanistan olduğu, Yunan ordusunun, özellikle Batı Anadolu bölgemizdeki masum sivil halka karşı barbarca insanlık suçları işlediği gerçeğini değiştirmemektedir." ifadelerine yer verildi.

    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun, Atina'nın Elliniko-Agrirupoli semtinde inşa edilmesi planlanan "Sürmene Dünya Pontus Helenizmi Sarayı"nın, inşa planını tanıtım töreni sırasında yaptığı açılış konuşmasında, yakın tarihimiz hakkında sarf ettiği mesnetsiz ifadeler esefle karşılanmıştır.

    YUNAN ORDUSUNUN BARBARCA İNSANLIK SUÇLARI İŞLEDİĞİ GERÇEĞİNİ DEĞİŞTİRMEMEKTEDİR
    Bu iddialar, Anadolu'yu işgale ve istilaya kalkışanın Yunanistan olduğu, Yunan ordusunun, özellikle Batı Anadolu bölgemizdeki masum sivil halka karşı barbarca insanlık suçları işlediği gerçeğini değiştirmemektedir. İtilaf Devletleri Tahkikat Komisyonu'nun raporunda da kayıtlı bu suçlar nedeniyle Yunanistan'a, Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesi uyarınca, savaş hukukuna aykırı eylemlerinden doğan zararları tazmin etme yükümlülüğü getirildiğini bir kez daha hatırlatırız.

        Yunanistan'ın sıkça ortaya attığı gerçek dışı ithamlar, iki ülke arasındaki sorunların çözümü yolundaki samimi ve dürüst bir diyalog ortamının oluşturulmasına yönelik adımları gölgelemektedir.

        Bu tür tutum ve davranışlar, devlet ricalinden beklenen sorumluluklarla bağdaşmamaktadır. Bu çerçevede, komşumuz Yunanistan'ı bir kez daha aklıselime ve yapıcı bir anlayışa davet ediyoruz.

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