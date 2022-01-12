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    • Güncel
    • 12.01.2022 20:21
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    • 12.01.2022 20:40
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    Sağlık Bakanlığı 12 Ocak 2022 Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu paylaştı

    Sağlık Bakanlığı, 12 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 422 bin 28 Kovid-19 testi yapıldı, 77 bin 722 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 12 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 77 bin 722 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 145 oldu.

    Bir günde toplam 422 bin 28 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 42 bin 573 olarak kaydedildi.



    AŞILAMA VERİLERİ
    Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83,80 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,12 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 137 milyon 891 bin 835 'e yükseldi.

    İLK SIRADA OSMANİYE VAR
    Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.



    EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
    Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

    "GÜÇ BİZDE"
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Omicron kaynaklı gelişmeler tedirgin edici olmakla birlikte, durumu hayatımızın normal akışı içinde aşabileceğimize kuşku yok. Aşıyla elde edilen sonucu, hatırlatma dozunun önemini, maske ve sosyal mesafenin olayları kontrol altına almadaki etkisini biliyoruz. O halde güç bizde" dedi.

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                    Haberler Güncel Sağlık Bakanlığı 12 Ocak 2022 Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu paylaştı
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