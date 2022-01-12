13 Ocak Perşembe Tunceli’de bugün okullar tatil mi edildi? Tunceli’de okullar tatil mi? Tunceli Valiliği açıklaması

Tunceli'de okullar tatil mi? Ülke genelinde özellikle Doğu Anadolu bölgesindeki illerle yoğun kar yağışı ile karşılaşan vatandaşlar yarın okullarla ilgili bilgileri araştırır oldu. Valiliklerden peşpeşe açıklamalar gelmeye devam ediyor ve Tunceli'de yaşayan öğrenci, öğretmen ve veliler yarın okullarda ders işlenip işlenmeyeceğini merak ediyor ve öğrenmek istiyor. Peki 13 Ocak Perşembe Tunceli'de bugün okullar tatil mi edildi? Tunceli Valiliği açıklaması geldi mi? İşte yanıtı…
13 OCAK PERŞEMBE TUNCELİ'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Tunceli Valiliği tarafından okulların tatil olduğuna ilişkin açıklama yapıldı, konuyla ilgili resmi açıklamanın detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Pülümür,Ovacık ve Nazımiye İlçelerimizde eğitim öğretime 1 (bir)gün süre ile ara verilmiştir.
Hozat ilçemizde ise taşımalı eğitimle okula gelen öğrencilerimiz için eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir.
Eğitim öğretime ara verilen ilçelerimizde, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır.
Tunceli Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerimizce, kapanan 154 köy yolumuzda karla mücadele çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor.
Tunceli-Pülümür Karayolu, Tunceli-Ovacık Karayolu, Tunceli-Nazımiye Karayolu ve Tunceli-Hozat Karayollarımızda yoğun kar yağışı devam etmekte olup karla mücadele ekiplerimizin çalışmaları gece boyunca devam edecektir.
Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolunda yoğun kar yağışı devam etmekte olup yol güvenli hale gelene kadar araç trafiğine kapalı tutulacaktır. Vatandaşlarımızın alternatif yol güzergahlarını kullanmaları önemle duyurur.