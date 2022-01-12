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    13 Ocak Perşembe Tunceli’de bugün okullar tatil mi edildi? Tunceli’de okullar tatil mi? Tunceli Valiliği açıklaması

    Tunceli'de okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe Tunceli'de bugün okullar tatil mi edildi? Tunceli Valiliği açıklaması geldi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tunceli'de yaşayan öğrenci, veli ve öğretmenler yarın okulların açık mı yoksa kapalı mı olduğunu merak ediyor ve araştırmalarını akşam saatlerinde hızlandırdı. İşte son gelişmeler...

    takvim.com.tr
    Tunceli’de okullar tatil mi?

    Tunceli'de okullar tatil mi? Ülke genelinde özellikle Doğu Anadolu bölgesindeki illerle yoğun kar yağışı ile karşılaşan vatandaşlar yarın okullarla ilgili bilgileri araştırır oldu. Valiliklerden peşpeşe açıklamalar gelmeye devam ediyor ve Tunceli'de yaşayan öğrenci, öğretmen ve veliler yarın okullarda ders işlenip işlenmeyeceğini merak ediyor ve öğrenmek istiyor. Peki 13 Ocak Perşembe Tunceli'de bugün okullar tatil mi edildi? Tunceli Valiliği açıklaması geldi mi? İşte yanıtı…

    13 OCAK PERŞEMBE TUNCELİ'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

    Tunceli Valiliği tarafından okulların tatil olduğuna ilişkin açıklama yapıldı, konuyla ilgili resmi açıklamanın detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

    Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Pülümür,Ovacık ve Nazımiye İlçelerimizde eğitim öğretime 1 (bir)gün süre ile ara verilmiştir.

    Hozat ilçemizde ise taşımalı eğitimle okula gelen öğrencilerimiz için eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir.

    Eğitim öğretime ara verilen ilçelerimizde, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır.

    Tunceli Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerimizce, kapanan 154 köy yolumuzda karla mücadele çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor.

    Tunceli-Pülümür Karayolu, Tunceli-Ovacık Karayolu, Tunceli-Nazımiye Karayolu ve Tunceli-Hozat Karayollarımızda yoğun kar yağışı devam etmekte olup karla mücadele ekiplerimizin çalışmaları gece boyunca devam edecektir.

    Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolunda yoğun kar yağışı devam etmekte olup yol güvenli hale gelene kadar araç trafiğine kapalı tutulacaktır. Vatandaşlarımızın alternatif yol güzergahlarını kullanmaları önemle duyurur.

        BUGÜN VE YARIN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        METEOROLOJİ'DEN UYARI GELDİ!

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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        Haberler Güncel 13 Ocak Perşembe Tunceli’de bugün okullar tatil mi edildi? Tunceli’de okullar tatil mi? Tunceli Valiliği açıklaması…
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