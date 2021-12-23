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    • Güncel
    • 23.12.2021 14:31
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    • 23.12.2021 14:31
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    Selçuk Özdağ ve Barış Pehlivan'ın 'Bakanın eşini almaya gelen 9 araç' yalanı patladı

    Gelecek Partili Selçuk Özdağ ortaya attığı skandal iftiraya sözde gazeteci Barış Pehlivan da atıldı. Sözde 'bakanın eşini almaya gelen 9 araç' iftarasıyla alıgı yapmaya çalışan Özdağ ve Pehlivan'ın yalanı günyüzüne çıktı. İftaranın konusu olan olayın videosunda her şey ortada.

    ’Bakanın eşini almaya gelen 9 araç’ yalanı patladı

    Gelecek Partili Selçuk Özdağ, skandal bir iftarayla sosyal medyadan bir paylaşım yapmıştı. Söz konusu paylaşımda, "İç İşleri Bakanı en kısa zamanda 9 araçla havalimanından alınan bu kişinin kim olduğunu kamuoyunu aydınlatma adına açıklayacaktır. Açıklamaz mı diyorsunuz?10 bin dolar alan siyasetçiyi açıkladı ya! demişti.

    YALANI KÖŞESİNE TAŞIDI

    Yalan siyasesitle algı yapmaya çalışan Özdağ'ın maşalığını ise sözde gazeteci Barış Pehlivan yaptı.

    Hiçbir gerçekliği olmayan olayla ilgili yazı yazan Pehlivan, "Devlet bürokrasisinde çok kritik bir isim, olsa olsa istihbarat teşkilatındandır" diye düşünüldü. Ama gerçek şu ki; 30'dan fazla polisle ve 9 araçla korunan o kişi bir AKP'li bakanın eşiydi. Cumhuriyet'te yazdım" dedi.

    İFTİRA...

    Olayla ilgili İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin yalancıların iftiralarını videoyla birlikte ortaya çıkardı. Gültekin, "Karakteri de bayağı olan bir adam, Selçuk Özdağ, bir iftirada bulunuyor. Ardından sözde "gazeteci" Barış Pehlivan da iftiranın peşinden gidiyor… Bakalım iftiralarının aslı neymiş?"

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