Selçuk Özdağ ve Barış Pehlivan'ın 'Bakanın eşini almaya gelen 9 araç' yalanı patladı

YALANI KÖŞESİNE TAŞIDI

Yalan siyasesitle algı yapmaya çalışan Özdağ'ın maşalığını ise sözde gazeteci Barış Pehlivan yaptı.

Hiçbir gerçekliği olmayan olayla ilgili yazı yazan Pehlivan, "Devlet bürokrasisinde çok kritik bir isim, olsa olsa istihbarat teşkilatındandır" diye düşünüldü. Ama gerçek şu ki; 30'dan fazla polisle ve 9 araçla korunan o kişi bir AKP'li bakanın eşiydi. Cumhuriyet'te yazdım" dedi.