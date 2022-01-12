Başkan Erdoğan'dan: Vesayeti yendik terörün başını ezdik!

Başkan Erdoğan, "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni"ne katıldı. Erdoğan, "2023 hedeflerimizi hayata geçirmek için kararlılıkla çalıştık, 2053 vizyonumuzu güvenle ilan ettik" diyerek, binlerce yıllık devlet ve medeniyet serencamını yeni bir inkişafla, yeni bir zaferle taçlandırmak istediklerini ifade etti. Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye'yi Allah'ın izniyle inşa edeceğiz. Dün başardık, bugün de başaracağız. Çünkü biz Türkiye'yiz, çünkü biz Türk milletiyiz" dedi. Türkiye'nin bir süredir verdiği mücadele, bu seviyeyi yakalama mücadelesi olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Vesayeti yendik, terörün başını ezdik, darbe girişimlerini boşa çıkardık" ifadesini kullandı.

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